灣區手記：數字灣區 ／文：尚東美

粵港數據如可互通，對不少行業確實利好，例如專業資格的承認、企業徵信、科研成果的共享等。筆者也憧憬數字灣區的建設，只是目的沒那麼宏偉，甚至有一點點卑微。

話說筆者前陣子眼睛發炎，於是在美團打算買消炎眼藥水，由於消炎藥屬處方藥，網上購買須先登記資料，供醫生網上問診和開藥方。然而，平台只接受內地身分證登記，無奈之下筆者只能落街走去附近藥房。類似這種因為手持回鄉證而享受不到灣區生活便利的例子其實不少，例如回鄉證不能在平台以優惠價預約購買景點門票，只能現場排隊買正價票。

其實也不止一次抱怨過這種生活上的不便，可能平時不察覺，但有需要時就會覺得很無奈。也有不少內地朋友說「你可以辦居住證呀」，但居住證只適合打算長期居留內地的港人，難道那些出差或短暫居留的，就沒有網上買藥或去景點旅遊的需求？

建設三年方案中提到，要加快推動回鄉證在大灣區多種生活、政務、商務上的業務辦理，享有與內地居民身分證同等便利，筆者真認為這是十分重要的一環，只有衣食住行等基本需求都享有同等便利，才能把人留住嘛。

文：尚東美