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灣區熱搜：港商惠州突圍 蜂巢箱為快遞添綠

【明報專訊】「以前環保是想要有的事，現在環保是需要有的事。」讀平面設計出身的港人王栢東，早年跟隨父親到東莞發展包裝箱事業，有一次受到客人啟發，便將環保理念與傳統紙箱結合，研發出具有緩衝減震、可折疊的「蜂巢包裝箱」，並於2019年獲得國家發明專利證書。設計得到認可的王栢東於2020年在惠州成立公司，將傳統加環保的事業發揚光大。

明報記者 司徒聰穎

早於2002年，王栢東（圖）的父親去東莞從事傳統包裝紙箱，當時王栢東也有幫忙，「之後算是有小成功，父親和朋友合伙辦廠，我就去了澳洲讀書」。2008年受到雷曼事件影響，公司有客戶走數，當時香港企業也面臨轉型困難，2009年讀畢平面設計高級文憑的王栢東「臨危受命」，回到父親身邊工作。

「我也做了包裝很多年，慢慢發現現今的包裝要有技術，產品要有差異化，才能突圍而出，而不是傳統只做紙皮箱。」當時他遇到一名在香港做廚具生意的客戶表示，環保未來將會是趨勢，提出希望能設計出一種全紙質材料，沒有塑料和發泡膠，但又有緩衝減震作用的紙箱。

減量減塑省空間 奪設計獎國家專利

受到啟發的王栢東開始以此為概念，思考能否把環保理念疊加到傳統紙箱上，並與同事用了一年多時間設計研發出具有緩衝減震、可折疊的「蜂巢包裝箱」，這項設計更在2017年新加坡國際紅點大賽上獲得設計概念獎。王柏東介紹，將蜂窩紙貼在紙板上，可以實現緩衝物料和外箱一體化設計；紙箱材料採用100%低克重再生紙製成，達到減量、減塑的低碳效果；折疊設計還可以壓縮存儲，節省空間。

「蜂巢包裝箱」更於2019年獲得國家知識產權局頒發的發明專利證書。產品得到認可後，王栢東翌年在惠州創立惠州盒音綠色包裝科技有限公司，因覺得當地幫助港青創業的優惠政策吸引。他表示，公司全部產品都以「使用回收紙、無膠無塑、摺得埋」為原則，目前產品分為標準產品和訂製產品兩類。訂製產品按客戶需求，特別製作；標準產品則包括酒類、醬料、雞蛋、常溫水果、無塑電商包裝等，「譬如買了盞燈你覺得不喜歡不滿意，需要退貨時，現在傳統包裝是部件多且雜亂，開箱體驗不佳，客戶拆箱後，難以按照正確包裝方式將產品包好，售後退貨困難，而我們的折疊蜂窩盒，客戶將產品取出後，可以簡單地將包裝盒折疊起來，也不佔位置，確認不退貨就扔了，若是退貨也能簡易快速地重新包裝好」。

為確保包裝能夠重用多次，「蜂巢包裝箱」還需要達到ISTA（國際安全運輸協會）包裝運輸測試1A標準；以雞蛋包裝盒為例，會按照「1角3邊6面」在760毫米的高度做10次跌落測試。

做環保要便宜 思改良降成本

價格方面，以酒類包裝為例，最低每個4.5元（人民幣，下同），而市面上普遍使用的泡沫紙箱包裝價格是3.7元一個，只相差0.7元。「做環保一定要便宜，消費者想環保，但你同他講要很多錢，誰會願意？」王栢東說：「我們有別於其他研發不同環保新材料的公司，其價格很貴，本身做快遞包裝是很不值錢的，只能在一個有限的市場定價內，通過產業發展、生產、設備去找到合理利潤，我們的目標就是環保的同時，不用額外收附加費。」

為了能讓成本降低，王不斷思考如何改良包裝結構，減少材料使用，以及研發自動化設備，做到大規模量產以減少人力成本。他說：「雞蛋、酒樽包裝等標準產品可以批量生產，機器一直動，我的固定成本便下降，就能滿足小批量的客戶群體。譬如我已經提前做好5000個雞蛋包裝，有客人只是買200個，雖然小量但我也能給到他5000個批量的單價，有些工廠未必會做，又或者會加價，而我們是已經提前製作好等客人來買。」

拒接「漂綠」商家生意

堅持環保理念的王栢東，曾經拒絕過不少為了「漂綠」的商家，「有做嬰兒奶瓶的客戶找我做包裝，說是玻璃材質，但是奶瓶上已經套了用來隔熱且有保護作用的矽膠，因此我拒絕了」。他說：「產品本身已經標榜扔不爛的，不需要額外保護，用一個普通快遞紙盒就行，若是再用我的包裝肯定會貴，而且他也不會買很多，只是想打着綠色的旗號。」

目前公司產品定位和服務除了是綠色包裝、自動化設備等綠色供應鏈，還有生命周期追溯SaaS系統，從原材料的採購、生產、加工、物流、銷售到消費者手中的整個過程都可以詳細跟蹤和分析。「這一個流程排放了多少溫室氣體都會計算到。」王栢東表示：「希望透過綠色包裝技術重新定義快遞物流包裝工藝，倡導大眾綠色包裝新理念，降低碳排放。」

（惠州創業．二）

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