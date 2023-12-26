照顧百歲母 68歲女兒設計遊戲助訓練反應

母女身體同不佳 女冀盡所能照顧

初見金容，她剛吃完鳳爪排骨飯，喝完咖啡，一見有客人上門，立即滿臉笑容地招呼道：「快點吃蛋撻！」來自婆婆的可愛提醒，讓一群來客止不住笑意。悅嫻透露，母親上月中不慎跌倒，後腦位置傷處腫得像「半隻雞蛋咁大」，行動能力大不如前，反應也變得遲緩，甚至難以辨識身邊人，有時連自己女兒亦認不出。

金容已非首次受傷，過去曾因跌倒弄傷大腿及腳踝，還因子宮下垂、膽管阻塞等問題做手術，且患有心血管疾病和高血壓，曾兩次中風，去年底又確診新冠。母親跌倒後，悅嫻提議在家中安裝扶手，卻未能與其他家人達成共識。她平日會到母親家中幫助照料，但負責照顧母親的印傭明年4月需回鄉一個月，讓悅嫻不禁為未來照顧安排感迷茫。

欲申社區照顧券 因資產審查繁複放棄

悅嫻說不願將母親送入安老院，「送去老人院好淒涼」，願意在力所能及下照顧母親，同時希望有物理治療師上門提供服務。惟悅嫻身體狀况同樣不佳，除了有家族心臟病史、高血壓，亦曾做多次手術，包括處理子宮肌瘤、卵巢瘤。她說幸好有丈夫支持，共同扛起了照顧母親的責任。她說原打算申請政府的長者社區照顧服務券計劃，但礙於資產審查程序過於繁瑣，「要審查我全家這麼多人」，故沒申請。

對於母親，悅嫻抱有複雜感情。年少時光，一家擠在廟街的閣樓裏，由於父親很早退休，靠母親一手養大7個子女。母親當過學校清潔工，洗過廁所，熨過衣服，「如果母親有機會讀書，相信她一定會非常厲害」。悅嫻說母親嚴格管教女兒，自己學業和事業的成功多虧母親用心規劃，讓她後來成為會計師。

一手養大7子女 無忘母嚴管下成才

一家後來搬入彩虹邨，母親在新蒲崗搬布疋謀生。當時彩虹邨未有升降機，為了不讓年邁母親辛苦，子女買下馬鞍山居屋單位。不過，子女每次從母親家離開後，在大廈外仍需走101級樓梯。

每次探望母親，悅嫻離開前總會拍下合照，母親會看着升降機閉路電視，直到她離開才放心；但有次因趕時間，悅嫻拍照後沒等母親從洗手間出來就離開，結果母親打電話罵她不說再見，嚇得她立即下巴士，走了101級樓梯趕回母親家。

為母長壽驕傲 籲多耐心「發脾氣沒用」

悅嫻說，算命師傅曾預言母親活不過69歲，如今卻已活到100歲，「我會用四個字『福壽康寧』來形容媽媽」。被問對長壽的看法，她認為母親長壽代表家人照顧得宜，形容是全家的福氣，每當有人說母親年輕得不像百歲，總讓她驕傲。她呼籲照顧者對待長者要有耐心，理解他們的需求，給予足夠關愛，「看到他們的需要，看到他們的情形，你發脾氣都沒用」。

母女參加了恒隆地產與香港基督教女青年會合辦的「智愛無垠」認知友善計劃，一同發揮創意完成不同手工藝術品。計劃已推展近3年，為認知障礙症患者及其照顧者提供服務，並紓緩照顧者護老壓力。

明報記者 潘明卉