最難忘2019 黃藍對峙「兩面不是人」

葵芳站警擎槍 在場調停被指護警

梁志成擔任區議員前是工會代表，本身是港鐵車長。記者未問，他就提起2019年一名警署警長在港鐵葵芳站外兩度舉槍指向示威者一幕。梁志成當時在場，企圖阻止雙方衝突，他稱示威者會質疑他為何保護警察，但另一方面，警方都不會視他為「自己人」，「無論哪一邊，我不是要求他們認同我，最重要是讓社區穩定」。

他多番強調，擔任區議員最重要為社區事務、為街坊服務，「我不管你任何一個黨派，我是服務街坊的，不是要跟他們分顏色吧！」

辭職潮後「個區空蕩蕩」 退街工非割席

兩年後2021年的區議員辭職潮，卻叫梁志成心情忐忑不已，特別是一班較資深區議員相繼辭職，「個區變得好似空蕩蕩」。同年梁與街工脫離關係，外界形容是割席，但他澄清，當時發生的事令街工最終決定只做勞工教育，不再參與政治工作和選舉，然而他當時想繼續參選，強調大家是經過商討才「分手」。

辭職潮後梁志成收到更多外區求助，似乎正好可為新區選制度準備，但自政府今年5月公布新制安排，梁志成決定不參選，主要考慮是競選開支，「第一個反應是完了，終於完了」。

（區議員告別系列．二）