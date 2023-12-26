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29載「區佬」憶與公僕夾錢代街坊交租 婉拒歡送寧「一走了之」 葵青梁志成：受不了

【明報專訊】「葵青區議員」這身分伴隨梁志成29年，一屆接一屆，梁志成說做民選區議員是他最高、最終目標，「最重要的宗旨，既然是民選（區議員），就是要為人民服務」。

1994年9月當選，2023年12月31日正式告別區議員身分，梁說情緒一定有起伏，影響他情緒最多的始終是街坊，「街坊少了個聚腳點，（大家）始終有感情」，但他說沒有不甘心，亦難言放不低。總結過去29年「區佬」生涯，他說「有得有失，點都係得多過失」，然後他笑說：「有得着，也得罪不少街坊，不過之後都做到朋友，（社區）就是有這種互動。」

議辦雜物只留一件：已逝婆婆所贈帆船

任期一日一日倒數，梁志成的議辦也一點一點在收拾，多年來數以千計個案的檔案、各界贈送的錦旗、獎座、紀念品，梁志成說一件不留……再環顧一望，他還是想保留櫃頂的大帆船。

大帆船是一名九旬老婆婆去越南旅行後所贈，老婆婆現已不在人世，生前與梁志成同好玄學，結下友緣，有時候街坊有「古靈精怪」的疑難，二人會盡量協助，做場法事什麼也好，但求幫得就幫。梁志成的枱頭放有一本通勝，用來幫街坊擇日，「（求助）來到就做，有些都看合不合理」。

議辦「門常開」 求助來者不拒

「區佬」議辦有一特色，總是「門常開」，梁志成多年接收個案不少——囤積雜物的公屋戶、受禽流感殺雞影響的檔主、證券行倒閉的事主、火葬場撈亂骨頭、協助工傷者追討賠償等，他笑言：「找我，我開心的，不找我，可能是你的損失。你入得來，我們會盡力幫。」但更多時候，議辦是街坊的聚腳點。

訪問期間不時有街坊推門而入，有人來問「現在選了哪位（區議員）？」，有人帶住小狗直接走到議辦的房間，為剛去世的街坊摺元寶；再過一會，速遞員放下大袋郵件，原來是街坊的郵購；還有雪櫃冰箱內為街坊代購暫存的凍肉。「他們（街坊）想歡送我，我就不太想，不想觸動街坊情緒，不想觸動自己情緒，受不了，我寧願『一走了之』。」說得瀟灑，但每次提起與街坊話別，梁的眼角都濕起來。

贏友誼比贏選票難 與前線公僕邊吵架邊合作

雖不辦歡送會，但梁志成會自掏荷包宴請一班與他合作多時的街坊、前線公務員作為答謝，明言「謝絕送禮」，「我選了這麼久，最大體會是贏每張選票都是困難的，但是要贏一份友誼，更加難」。他說，區議員與前線公務員是合作關係，有時稱得上戰友，「大家都是想close file（指辦妥求助個案）」。他不時與前線公務員在電話吵幾句，下一次又齊齊為街坊解決問題。

曾有公屋戶欠租要遷出，前線公務員找上梁志成，梁提議「一人一半」先幫忙交租，對方一口答應，「他（公屋戶）真是家徒四壁，難道趕他走？」問他如何自評工作成績，他說：「OK啦，最重要對市民有個交代，他們要的盡量做。」至於開心事，他一臉認真說：「爭取成功就開心。」做區議員光有熱誠不夠，他說訓練一個區議員上手，最少要兩屆任期，亦即8年，「有些做了十幾廿年都是這樣不懂、那樣不懂」。

將重投全職港鐵車長 另一方式服務葵興

「區佬」生涯即將告終，「情緒一定有起伏，無起伏是呃你，街坊的反應令我情緒都很大影響」。告別後，梁志成將重投全職港鐵車長工作，每日駕駛荃灣線列車，經過他議辦所在的葵興邨，以另一方式陪伴街坊。

明報記者 馮樂琳

（區議員告別系列．二）

相關字詞﹕區議會選舉 梁志成 民主派區議員 區議員

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