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母染疫病危接求助 憶教誨決施援

【明報專訊】「因為我媽媽的心願是要幫助人，幫人就不要計較。」荃灣區議會主席陳琬琛扎根梨木樹邨逾30載，服務過的街坊不計其數，原來背後與其離世的母親有關。陳母最終在疫情期間去世，陳琬琛憶述曾因病母而猶豫是否協助街坊，最終憶起母親教誨而繼續幫助街坊，他仍感到值得。

陳琬琛憶述，母親於疫情期間確診入院，亦有生命危險，「個肺花得好緊要」，同一時間一名曾兩次幫助的街坊再度向他求助，當時他也猶豫，擔心會錯過與母親見面的機會，最終在太太支持下決定再上門協助街坊。最終母親雖離世，但他仍感值得，「與其經常在家中等消息，這裏（梨木樹邨）有街坊需要我們幫助，不如同一時間等消息和幫街坊」。

陳琬琛稱，最難忘的事有很多，除了2006年聯同梨木樹商場商戶抗衡領匯，在疫情期間亦不時留守辦事處，時刻留意疫情消息，甚至為街坊蒐羅防疫物資、藥物，不計酬勞為街坊買食物。

陳琬琛的辦事處亦猶如街坊聚腳點，在訪問當天不止有街坊前來打招呼，甚至有街坊將失物放到辦事處內，相隔10多分鐘就有物主前來認領。陳更笑稱，過去亦曾透過鸚鵡錄音，為街坊找到鸚鵡。「多謝你呀陳先生！」不論在陳琬琛的辦公室內，還是跟着他在區內游走都不時聽到這話，相信簡簡單單一句多謝，對陳琬琛來說也意義重大。

（區議員告別系列．一）

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