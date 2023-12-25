明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

深耕卅載 陳琬琛不捨街坊 議辦門難再開 仍盼續助「第二個家」

【明報專訊】政府完成「完善選舉制度」最後一公里路，新制下區議會選舉結束，新一批區議員明年就任，現屆不少區議員則完成歷史任務。本報邀請幾名退任資深議員分享經歷、寄語接任者。區議員角色雖變為政府「助手」，但街坊保長服務市民的責任不變。本報稍後亦會走訪區議會新貴，暢談工作大計。

自27歲、由獨立民主派身分開始出任區議員的荃灣區議會主席陳琬琛，今已屆65歲，亦是芸芸區議員中數一數二的資深區議員。曾先後加入民主黨和公民黨的陳琬琛，入黨並無影響選情，過去他的得票在選舉中總有增長。他認為作為一個區議員需要用心：用心聆聽街坊需要，亦要用心協助街坊。面對離別，陳琬琛自言捨不得，不但是與街坊多年來建立的感情，最不捨的是當街坊有事需要幫忙時，卻沒法協助。明報記者 陳亦瀅

翻查資料，陳琬琛早於2004年加入民主黨，並在當年立法會選舉代表民主黨出戰。他於訪問當天透露，第一次加入民主黨是緣於前民主黨副主席李永達。他憶述，當年立法會選舉為比例代表制，當時民主派在新界西分成多張名單出選，李永達不夠票，需要向地區人士求助，以擴展地區網絡。當年陳琬琛排在名單中第二位，他也說「根本完全無機會贏，但幫到就幫，希望能夠取得多一席」。當年新界西選區有8個議席，民主派佔5席。

先後入泛民兩大黨 爭議無減支持度

加入民主黨短短數年後就轉投公民黨，陳琬琛透露是公民黨主動邀請他，希望他可以幫忙，而當時他自己是以服務基層為主，希望可以因自己熟悉基層的需要，透過該黨能幫到全港的基層市民。兩次進出民主派大黨，陳琬琛說入黨其實不影響其區議會選舉結果，每次選舉的票數都有增長。

公民黨曾於2011年因反對外傭居港權惹爭議，陳琬琛透露當時的確有選民曾向他明言，雖然認同他的地區工作，惟不認同公民黨的處事手法，如他退黨，一屋4至5票會全投給他，否則一票不投。面對這些意見，陳琬琛稱沒有特別回應，認為自己一向以地區工作為主，很少觸及政治，即使加入政黨與否，重點也是區內民生事務。

當年因「幫到就幫」而加入政黨，回到地區工作，陳琬琛同樣也是鍥而不捨地幫助街坊。在訪問當日，陳琬琛正坐在靠近望到門口的位置，不時都有街坊進出，打招呼、取年曆卡、報名參加活動、尋失物等都有。記者最常聽見的說話，都是感激陳琬琛一直以來的幫忙。面對多年來社會變化，陳琬琛都始終如一，幫助街坊處理民生工作，無論市民居於任何地方，只要找上他就會幫忙。

放假「飛線」手機 稱如家人互助

扎根梨木樹邨38年，即使下班放假亦會把辦事處電話「飛線」到手機，陳琬琛也認同梨木樹邨是他第二個家，亦很自豪地說「我個區相對來說（對手）是很難贏」。談到為什麼會一直留在梨木樹工作，陳琬琛笑言自己很長情，舉例說，過去做社工，由入職到退休都是做青少年工作；他表示感情關係很重要，在接觸梨木樹邨後，有種家的感覺，與街坊的關係亦猶如家人一樣，而在他有需要時，街坊亦會一呼百應幫忙。他又舉例，最近趕急籌劃地區旅行團，一呼籲即刻有10多名街坊義工協助入傳單和整理，亦有街坊會在未知旅行詳情下，已先向他報名參加。陳琬琛表示，這些都是街坊對他的信任，不是談及錢銀，而是感情，亦正正是這份感情，令他一直堅持多年來在梨木樹邨工作。

擬助處理文件 續跟進任內設施

失去議席、身分，在幫助街坊上會否有影響？陳琬琛說一定有影響，認為現時仍有角色，做事一定會「好好多」。面對未來失去身分，陳琬琛表示仍會盡力做，例如協助居民閱讀信件、到民政事務處拿文件等簡單工作。有區議員卸任後計劃去旅行休息，除了出書講述區議員生涯，陳琬琛卻未有太多個人計劃，反而打算繼續回到梨木樹邨，在邨內酒樓外見街坊，甚至繼續跟進任內所爭取的設施。

（區議員告別系列．一）

上 / 下一篇新聞