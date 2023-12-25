深耕卅載 陳琬琛不捨街坊 議辦門難再開 仍盼續助「第二個家」

自27歲、由獨立民主派身分開始出任區議員的荃灣區議會主席陳琬琛，今已屆65歲，亦是芸芸區議員中數一數二的資深區議員。曾先後加入民主黨和公民黨的陳琬琛，入黨並無影響選情，過去他的得票在選舉中總有增長。他認為作為一個區議員需要用心：用心聆聽街坊需要，亦要用心協助街坊。面對離別，陳琬琛自言捨不得，不但是與街坊多年來建立的感情，最不捨的是當街坊有事需要幫忙時，卻沒法協助。明報記者 陳亦瀅

翻查資料，陳琬琛早於2004年加入民主黨，並在當年立法會選舉代表民主黨出戰。他於訪問當天透露，第一次加入民主黨是緣於前民主黨副主席李永達。他憶述，當年立法會選舉為比例代表制，當時民主派在新界西分成多張名單出選，李永達不夠票，需要向地區人士求助，以擴展地區網絡。當年陳琬琛排在名單中第二位，他也說「根本完全無機會贏，但幫到就幫，希望能夠取得多一席」。當年新界西選區有8個議席，民主派佔5席。

先後入泛民兩大黨 爭議無減支持度

加入民主黨短短數年後就轉投公民黨，陳琬琛透露是公民黨主動邀請他，希望他可以幫忙，而當時他自己是以服務基層為主，希望可以因自己熟悉基層的需要，透過該黨能幫到全港的基層市民。兩次進出民主派大黨，陳琬琛說入黨其實不影響其區議會選舉結果，每次選舉的票數都有增長。

公民黨曾於2011年因反對外傭居港權惹爭議，陳琬琛透露當時的確有選民曾向他明言，雖然認同他的地區工作，惟不認同公民黨的處事手法，如他退黨，一屋4至5票會全投給他，否則一票不投。面對這些意見，陳琬琛稱沒有特別回應，認為自己一向以地區工作為主，很少觸及政治，即使加入政黨與否，重點也是區內民生事務。

當年因「幫到就幫」而加入政黨，回到地區工作，陳琬琛同樣也是鍥而不捨地幫助街坊。在訪問當日，陳琬琛正坐在靠近望到門口的位置，不時都有街坊進出，打招呼、取年曆卡、報名參加活動、尋失物等都有。記者最常聽見的說話，都是感激陳琬琛一直以來的幫忙。面對多年來社會變化，陳琬琛都始終如一，幫助街坊處理民生工作，無論市民居於任何地方，只要找上他就會幫忙。

放假「飛線」手機 稱如家人互助

扎根梨木樹邨38年，即使下班放假亦會把辦事處電話「飛線」到手機，陳琬琛也認同梨木樹邨是他第二個家，亦很自豪地說「我個區相對來說（對手）是很難贏」。談到為什麼會一直留在梨木樹工作，陳琬琛笑言自己很長情，舉例說，過去做社工，由入職到退休都是做青少年工作；他表示感情關係很重要，在接觸梨木樹邨後，有種家的感覺，與街坊的關係亦猶如家人一樣，而在他有需要時，街坊亦會一呼百應幫忙。他又舉例，最近趕急籌劃地區旅行團，一呼籲即刻有10多名街坊義工協助入傳單和整理，亦有街坊會在未知旅行詳情下，已先向他報名參加。陳琬琛表示，這些都是街坊對他的信任，不是談及錢銀，而是感情，亦正正是這份感情，令他一直堅持多年來在梨木樹邨工作。

擬助處理文件 續跟進任內設施

失去議席、身分，在幫助街坊上會否有影響？陳琬琛說一定有影響，認為現時仍有角色，做事一定會「好好多」。面對未來失去身分，陳琬琛表示仍會盡力做，例如協助居民閱讀信件、到民政事務處拿文件等簡單工作。有區議員卸任後計劃去旅行休息，除了出書講述區議員生涯，陳琬琛卻未有太多個人計劃，反而打算繼續回到梨木樹邨，在邨內酒樓外見街坊，甚至繼續跟進任內所爭取的設施。

（區議員告別系列．一）