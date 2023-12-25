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血糖偏高而毋須服藥 資助診症倡減至兩次

【明報專訊】慢病共治計劃的家庭醫生《簡明指引》最新顯示，確診糖尿病或高血壓及血糖偏高者每年可享兩次護士診所及最多3次專職醫療資助服務，另有指定次數的視光診斷；《指引》另將血糖偏高者資助醫生診症分兩類，須服藥控制血糖者維持建議每年4次診症，毋須服藥者減至兩次。

年享3次專職醫療

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，初步認為護士診所及專職醫療服務次數合理，建議當局考慮在參加者日常時間監察其狀况，例如提供視像諮詢，或推出手機程式讓市民記錄健康狀况，並定時提醒健康飲食和注意血糖指數。

醫衛局回覆本報稱，受資助服務次數是按基層醫療《參考概覽》及計劃臨牀諮詢小組按臨牀需要商討而釐定；政府會資助護士診所和專職醫療服務部分費用，並正進行策略採購，會適時公布資助額及指定「共付」額。

醫衛局：兩次已達臨牀需要

至於毋須服藥的血糖偏高者建議減至每年兩次資助醫生診症，醫衛局解釋，確診者及血糖偏高者在治療階段，可在資助診症同時診治一般偶發疾病，而部分血糖偏高者毋須服藥，每年兩次資助診症已可達臨牀需要，不過家庭醫生仍可因應臨牀狀况決定需否使用餘下兩次資助診症。

醫衛局又稱，血糖偏高一般以非藥物介入更有效，包括體重和飲食習慣管理，地區康健中心亦會按家庭醫生建議提供跟進。

彭鴻昌說政府目標透過計劃建立「一人一家庭醫生」習慣，「不單是糖尿高血壓，小病都去看看（家庭醫生）」，認為應有足夠資助診症次數涵蓋偶發疾病。他期望醫生和病人有充分溝通，「有些病人可能想安心看多兩次（醫生），或有其他病想看，有些可能寧願不看」。

家庭醫生林永和稱，據他了解，不論血糖偏高者需否服藥，電腦系統自動設資助診症次數為4次，認為當局應建議家庭醫生安排毋須服藥者每半年覆診。他說會提議病人每年如有剩餘資助診症次數，才用作偶發疾病診症，以免「不夠數」。

相關字詞﹕專職醫療 護士診所 彭鴻昌 林永和 高血壓 糖尿病 醫務衛生局 慢病共治計劃 慢性疾病共同治理先導計劃

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