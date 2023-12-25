慢病共治推出逾月篩查2100人 三成糖尿血糖偏高

「慢病共治計劃」資助年滿45歲合資格市民篩查及治療糖尿病和高血壓，確診者每年可享最多6次資助醫生診症，血糖偏高者每年4次，其他資助服務次數和資助額尚待公布。本月更新的家庭醫生《簡明指引》首次披露參加者每年可享護士診所及專職醫療資助服務的次數（見另稿）。

醫衛局回覆稱，截至上周三逾1.2萬名市民參與計劃並配對家庭醫生；至今逾2100人完成篩查，由家庭醫生講解化驗報告及診斷結果，安排健康管理方案，其中約800人被診斷血糖偏高，又或確診糖尿病或高血壓，可見計劃能提早識別有健康風險及長期病患者，達至「早預防、早發現、早治療」目標。

私醫：另檢查其他病症

計劃助全面評估

家庭醫生林永和稱他至今配對約80個市民，發現10多名確診者及血糖偏高者，糖尿病和高血壓確診者各佔約5人；需花時間向參加者解釋計劃詳情，例如高血壓和血壓正常者會接受不同化驗服務，「要和病人解釋（如果有）高血壓，就會緊張膽固醇會否高，沒有的話就不會做膽固醇化驗」。他又補充，地區康健中心會先簡介計劃，大部分病人清楚和理解安排。

指有人特意空肚求診

專家倡篩查准抽血

林永和稱，他發現部分參加者有過瘦、中央肥胖、骨質疏鬆和情緒病等問題，例如有乙型肝炎帶菌者很久無接受超聲波檢查，已替對方預約檢查，另會為參加者接種疫苗或安排參與大腸癌篩查，認為計劃有助家庭醫生接觸市民，為他們「把把脈」全面評估健康。

香港中華醫學會副會長楊超發說，每日約有兩三人獲配對到其診所，有發現高血壓患者，部分人血糖指數「踩界」，未見確診糖尿病。他說部分市民誤以為首次篩查診症可一併抽血，特意空肚到診所，故需向他們解釋要另行到醫務化驗所抽血，預約時亦發現部分化驗所要排期，認為安排不便，建議容許醫生替參加者抽血並轉交化驗所，或讓市民到地區康健中心抽血。

楊又稱透過電腦系統接收化驗所報告程序繁複，向政府報銷資助金需數月，以往其他公私營協作「一個月搞掂」，促當局理順。

明報記者 張逸羲