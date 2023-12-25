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兩小學試用AI改作文 師生好評 內容結構用字1分鐘出建議 研發者：助減寫作恐懼

【明報專訊】中文寫作教學往往受限於課時不足、教師工作量大的問題。有港大學者開發適用於小學程度的GenAI評改中文作文平台，學生輸入文章，經約1分鐘分析，便可就內容、結構、字詞運用、錯別字等獲得改善建議，學生可反覆修改才向教師交文。兩間試用的小學均認同平台減省教師人手批改的時間，並可提升學生自主學習能力。

由港大教育學院助理院長（知識交流）羅嘉怡及其團隊開發名為「m.AI Mind」的平台（下稱平台），運用生成式人工智能（GenAI）科技，按TSA中文科的評核標準批改文章，就內容、結構、詞語運用、標點符號、診斷語誤、病句、錯別字等，列出評級、評語及改進建議（見表）。平台亦參考教育局《香港小學學習字詞表》內第一、二學習階段分析學生用字習慣。

TSA為標準 200師生試用

兩間小學共有190名小六生、6名教師試用平台。其中循理會美林小學中文科教師姜綺雲稱，平台評改速度迅速，提供具體的改寫建議，使同學在堂上即時獲寫作學習支援。保良局黃永樹小學同學陳丞志稱，從評語知道自己作文優劣之處，按照建議修改後發現文章有改善，又稱從批改結果知道自己使用「第二階段學習詞語」（小四至小六）的情况，讓他檢視作文用字。

另設「意念建議」 禁用「生成範文」

平台亦設供學生使用的「寫作意念建議」功能，輸入作文題目、揀選年級及文體後，可獲引子、經過、篇章主體、結尾、可用成語等建議，取得寫作靈感。姜綺雲稱，同學憑藉「寫作建議功能」，在構思作文階段已獲輔助，增加落筆寫作信心，「是一個好開始」。

保良局黃永樹小學校長陳瑞良稱，學生不獲授權使用平台的「生成範文」功能，教師則可用此功能準備教材，在課堂提供示例供學生參考。

學者：AI難避 盼樹正確習慣

身兼助理教授的羅嘉怡稱，「寫作意念建議」功能只提供建議，「不想學生以為有AI了，就不用自己寫了」，而覺得寫作很難的學生，得到建議後對寫作有概念，便不再覺得無從入手。

羅嘉怡稱，AI與生活已密不可分，不能阻止學生運用，但若為學生建立正確使用AI的習慣和態度，同時明白AI的限制，對他們成為終身學習者將更有幫助。她稱，團隊現已擴展先導計劃，學校可用特別折扣價，付費使用平台服務。

相關字詞﹕中文 港大 人工智能 教育局

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