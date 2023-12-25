免賤賣靚地 業界稱押後推金鐘廊合理

指短期市道仍差 難推斷時機

地政總署長黎志華日前接受本報專訪稱，本年度賣地收入難達年初估算的850億元，其中一個主因是金鐘廊重建項目明年第一季推出機會「微乎其微」，而政府一直密切注視市場發展，會因應市况調節推地步伐。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國回應稱，由於今年寫字樓市况比住宅差，政府若維持本年度出售金鐘廊，屆時售價或比旺角洗衣街商業地更差。不過陳超國說，若政府待市道好轉才推地，則難以估計何時推，因暫時看來市道仍低迷。

美聯商業部董事翁鴻祥亦認為香港整體金融市場「麻麻地」，因內地經濟復蘇情况比預計慢，目前對寫字樓的需求低，料政府未必想賤賣土地，認為押後賣地正常。至於金鐘廊租約，他認為問題不大，政府屆時給予一定通知期予租戶即可。

翻查資料，發展局長甯漢豪曾於今年2月稱，金鐘廊早在2016年底已完成改劃工作，且項目一直有租客使用，雖然市場認為該項目有流標風險，但政府推出商業地不可只看當年市况，需為本港未來經濟再起飛做準備，若待數年後才推出，加上數年發展期，屆時可能錯失機會。