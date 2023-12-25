文化館旁車場「提前收地」 地署稱用作興建T4主幹路

校巴司機指安排亂 礙接送

本報記者前日到訪停車場，停泊的車輛中近四成為校巴，校巴司機李先生形容安排「簡直混亂到不得了」，又指附近無法停泊校巴，認為車場停運與科學館重置有關。

停車場位於文林路，負責人杜先生稱不清楚政府收回土地的原因，亦不知道政府通知收地的時間。地政總署表示，該土地自2019年4月底起以短期租約形式批出，用作收費公眾停車場，該地來年會用來興建沙田新市鎮第二期T4號主幹路。

據本報記者前日下午1時點算，停車場有44架車輛停泊在內，當中有16架為校巴。李先生說，前周二（12日）才接獲停運通知，停車場亦未有解釋為何停運，他行駛的路線為3間學校的聯校路線，每日合共接送約20至30位學生，他指停運影響接送服務，現時唯有見步行步。

在紅磡工作的靈車司機何先生稱，他在當區居住，其他停車場都說棺材車「令其他人驚」，不願租車位給他，紅磡也無車位，曾泊在街邊就被抄牌，一日抄三四張，「我呢部貨車登記嚟，租畀其他人（貨車）唔租畀我，呢啲咪歧視囉」，說日後唯有泊回紅磡，「大家同歸於盡」。