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競委會排期審訊經年 主席憂礙執法難儲案例

【明報專訊】《競爭條例》全面生效8年來，競爭事務委員會共就15宗案件入稟法庭。競委會主席陳家殷昨於無綫《講清講楚》表示，競委會執法不算少，但面對審訊排期時間長的挑戰，擔心影響執法進度。他舉例，競委會2020年3月就教科書疑合謀定價入稟法庭，排期超過4年至2024年4月才開始審訊，對涉案的公司或人都不理想，亦未能令法庭累積案例、盡快樹立香港競爭法的法律原則。

缺專才 行政執法不可行

陳家殷提到，競委會成立以來已針對48個業務實體執法，共涉70多人，由於香港《競爭條例》採取「司法模式」（或稱提訴模式）的法律框架，即由競委會蒐證後，再由法庭審理，故處理時間較長。他又指出，競委會亦能以非訴訟方式執法，例如合作協議、和解、接受承諾等，非所有案件都要「打到底」，會考慮以不同方式處理。

陳家殷說，如果案件涉競爭法重要原則，會希望提上法庭釐清；否則，競委會亦不想使用太多額外公帑，拖長程序。至於本港執法模式可否仿效內地、歐盟，轉為「行政執法」，即由相關執法機構直接裁定有關行為是否違反法例及如何處分，陳認為香港未必有足夠專才，現時不可行。

涉重要原則 冀法庭釐清

另外，陳家殷不同意競委會對油公司及超市懷疑合謀定價調查「無聲無氣」，稱已對油公司展開調查，現時不方便透露太多，但指出相關問題「唔係好簡單」，各公司產品價格一樣亦不等於合謀定價，又說參考外國經驗，涉重大合謀的案件動輒需要3至5年調查，非短時間內可執法。展望將來，他說正構思2024年底在港舉行大型國際論壇，邀請海內外相關執法人員來港交流。

相關字詞﹕陳家殷 合謀定價 競爭事務委員會

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