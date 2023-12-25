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港聞

港聞二

疫後首個平安夜 商舖嘆表面熱鬧

【明報專訊】昨日是疫後首個平安夜，據入境處數字，前日（23日）有67.2萬人次出境，創疫後新高，當中逾50萬為港人；昨截至晚上9時有57.6萬人次出境。有港人一家三口留港，在酒店花千元吃自助餐，但今日會首度北上逛商場玩「playhouse」。有海港城名店稱人流較疫情時上升，惟「旺丁不旺財」，生意額仍較2018年跌一半。酒吧業稱聖誕節訂座率不足七成，料今年聖誕檔期生意額較去年跌30%。

單日67萬人出境 通關後新高

入境處數字顯示，各口岸前日錄得逾106萬人次出入境，創今年疫後恢復通關以來新高，當中6萬港人經機場出境，另逾43萬港人經陸路口岸離港到內地。昨日截至晚上9時，各口岸出入境錄得90.5萬人次，當中逾57.6萬人次出境，最多人出境的口岸是羅湖，有逾11.6萬人次；落馬洲支線口岸亦有11.1萬人次。

聞深圳商場又大又靚 母女北上「好期待」

姜氏夫婦攜年幼女兒到尖沙嘴拍照，女兒穿上聖誕衣服應節。姜太表示，稍後會到酒店吃自助餐，一家三口大約花費2000多元，她認為價錢「OK」，「平時都唔止這個價」，節日來說已經算便宜，僅提早一星期仍成功訂枱。不過，她稱聖誕節（25日）會到深圳消費玩樂，「其他人都說深圳的商場好大、好靚，並有很多小朋友玩的playhouse」，而且會是她們一家首次到深圳消費，母女齊聲說「好期待」。

名店稱「旺丁不旺財」 料收入差疫前一半

海港城外昨有大批市民及遊客，在海運大廈外的聖誕裝置打卡，商場內奢侈品牌名店亦有不少人入內選購，亦有人在門外排隊。有海港城名店負責人向本報表示，人流的確較疫情期間多，當中不乏東南亞旅客，但實際銷情不如理想，又說其他奢侈品牌都面對同樣情况，形容是「旺丁不旺財」。他指出，即使人流上升，銷情仍較2018年聖誕節差一半，現在亦面對人手不足問題。

酒吧訂座不足七成 料生意遜去年30%

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，今年聖誕長假期不少市民趁機外遊或北上消費，今年聖誕節酒吧業界訂座率不足七成，料生意額較去年同期跌30%。他表示，往年政府聖誕節前夕放寬防疫措施，加上仍未完全對外通關，不少人留港慶祝消費，因此往年酒吧業聖誕生意非常暢旺，部分酒吧甚至一晚有「三輪生意」。然而，他指今年本地市道復蘇較預期慢、外圍經濟不明朗等多項因素影響下，酒吧顧客難免「勒緊褲頭」，消費較以往審慎。

相關字詞﹕北上消費 工展會 廟街夜市 陳茂波

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