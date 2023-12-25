指政府昔未重預防 下步盼檢視職場精神健康

「斷啱症才做 不是放煙花搞騷」

林正財說，當有學童自殺，「社會反應都是這樣，第一件事永遠都是問夠不夠精神科醫生，不會問我怎樣令到青少年可以精神健康一點？可以預防多點，讓大家開心點，那就不需要去到那一步」。他盼委員會能推動預防工作，「一定要斷啱症才做，也不是放煙花、搞幾場騷」，形容要如精準醫療，非無的放矢。

嘆預防成效難量化 難獲政府資源

林稱，向精神科醫生求醫昂貴，若能預防一宗個案，已可節省很多錢，但無奈預防工作難量化成效，「政治上永遠難得取得資源」，故政府傾向做「容易量化」的事。

除了學童，他關注成年人精神健康，指「香港工時世界數一數二長」，檢視學校環境後，下一步應檢視成年人長時間逗留的工作環境，「上了一整天班，下班後會令到你開心還是更不開心？」他說將檢視不同工作環境能否促進精神健康，並希望使老闆對於促進員工精神健康有責任感。

昔日出任安老事務委員會主席時，林正財與時任精神健康諮詢委員會主席黃仁龍已就長者精神健康議題交流。他笑言沒有自動請纓接手主席一職，稱精神健康與安老政策一樣，需跨部門合作才成事，估計政府想找個一直促進不同界別合作的人選。

被問黃仁龍有否透露任內未圓心願，林正財笑言沒有，但指精神健康是「老大難問題」，非短期能解決，且對方任內遇上新冠疫情，「很多事情想做，也未必馬上做得到」，而對方留下3份涉及不同年齡層的研究報告，已為新一屆委員會工作建立好基礎。