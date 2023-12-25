林正財：倘僅重醫療 學童自殺難防 稱政府最初「或太樂觀」 任精神健康委會主席首務檢視學校環境

明報記者 陳柔雅 張逸羲

政府本月起在全港中學推出為期兩個月的三層應急機制，醫管局回覆本報稱，截至本月10日該局精神科透過應急機制接獲7宗校長轉介個案及13宗校長電話查詢。教育局則稱，據了解現階段學校已展開第一層應急機制，在校內初步識別較脆弱學生及留意他們有否出現自殺警告信號；政府會密切留意機制運作情况，適時檢視安排。

本月起接替黃仁龍出任精神健康諮詢委員會主席的林正財認為，學童精神健康問題較迫切需解決，但不代表不需照顧其他年齡層，例如長者自殺率長年高企，面對抑鬱等問題，仍需下工夫，也要關注成年人精神健康（見另稿）。

10日7校長轉介 林：倘兩月無改善 料機制不停

對於有學者質疑應急機制太短且橫跨聖誕假期，林正財形容機制為權宜之計（stopgap measure），政府想「買時間」（buy time）檢視如何再做好些，同時透過機制及早找出高危個案轉介治療。他說政府仍想觀察學生疫後會否慢慢適應，但相信若兩個月後情况沒改善，不會貿然停止機制。

新冠疫情下學童面對停課等社交距離措施，林正財認為疫情、社交媒體演變、移民潮、家庭少子化，形成「計時炸彈」和「完美風暴」引致學童自殺問題，但本港並非唯一面對該問題的城市。

被問政府是否錯判疫情對學童精神健康的影響，林正財強調政府疫下已預知問題，有盡量將停課等時間壓縮，「或者我們太樂觀，以為（日後）在校本情况下可處理……最初以為可以自然過渡得到，但現在讓我們知道不是的，都要刻意做些事才能過渡到」。

指多個案不涉精神病 或缺韌力「一時想錯」

談到學童自殺，林正財認為僅「精神健康問題的冰山一角」，傳統上認為學生是因學業問題、家庭失調、抑鬱症等疾病自殺，但相當多個案並非如此。他說很多孩子可能是霎時無法面對學業、家庭、朋友關係衝擊，且未建立韌力和適應力，「一時想錯了，以為沒人理他或愛他，選擇了這條路」，而他們不在醫療系統內，更難處理，如單從醫療角度看待問題，會錯過更需援助的隱蔽學童。

偕教局研短期措施 「落地」檢視校園壓力

林正財指學生逗留學校時間長，且學業是重要壓力源頭，已着手檢視學校環境能否促進學童精神健康，包括了解學校有何做得好或不好、學生成長情况、教師是否關愛、課程安排等。他說會與教育局檢視有何短期措施可推行，以促進精神健康，例如能否增加運動，助學生減壓和增進同學關係。

作為醫生，林正財多次強調「不想斷錯症」，不會貿然指問題出於學校、課程、教師或學生身上，將找出病因並對症下藥。檢視學校環境方面，他認為不需做研究報告，「反而要做到『落地』的事」，已開始與不同團體傾談，本屆委員會下月亦將開首次會議。

「預防永遠是最重要」，林正財認為家庭和學校對學童影響最深，長遠需在學校和家庭建構促進精神健康的環境。他說需設法鞏固家庭結構、促進家庭精神健康，惟承認處理家庭議題較困難，亦非委員會能處理。

「大家都很緊張每一個人，特別是青少年的生命」，林正財說若孩子於小時候無法建立抵抗力，「長大後始終在某些位置，都會hit（擊）中他」。

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