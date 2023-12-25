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港聞二

灣區熱搜：兼任公職助居惠港人創業

【明報專訊】除了是企業家，鄧勝威還在惠州兼任多份公職，例如擔任2020年成立的惠州仲愷高新區港澳青年創新創業聯合會（下稱「港澳青創會」）執行會長，該會現有會員150人。

鄧勝威表示，港澳青創會的宗旨是服務到惠州生活或創業的港澳青年。「我們是由一班熱心的香港企業家組成，大家都想回饋社會，為香港青年找出路，帶領他們融入灣區、融入惠州貢獻他們的知識和能力，讓這些青年來到惠州創業，少走彎路，感受到家的感覺。」

助配對創業基地 辦證辦培訓

鄧說，港澳青創會聯同惠州市多個港澳創業基地，為港澳青年提供辦公室場地、住宿補貼等政策扶持，「我們首先會根據港澳創業者的發展意願或行業，配對他們去某一個基地，如果他們遇到困難，我們也會幫助，例如協助他們去辦理商業登記證，整理大灣區政策懶人包的推文，對於初來乍到的創業者來說如同盲公竹」。

為了給港澳青年介紹各行各業的資源和人脈，港澳青創會還會定期組織培訓會、創業沙龍等，以及舉辦聚會讓成員互相交流幫助，「大家出來見面，看看能否一起做生意，我是企業他做加工的，那他幫我做加工行不行？大家都是香港人，市場價啦」。鄧勝威說，香港人做香港人生意好容易，「大家同聲同氣，同一個環境長大，國際視野差不多，文化、思想、生活習慣一樣」。

除此之外，鄧勝威還是惠州市政協委員，「身為政協委員，更加希望幫助到港人港企」。他說，「領導未必聽到全部年輕人的心聲，我可以通過政協平台蒐集他們所有的建議寫成提案，提交上去給我們市領導看，例如有關部門要整合資源力量幫助企業對接重點商圈、拓寬產品內銷渠道等，又或者實施某些政策支持幫助我們在惠州的港人港企港青。」

（惠州創業．一）

相關字詞﹕港澳青創會 惠州仲愷高新區港澳青年創新創業聯合會 惠州創業 大灣區

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