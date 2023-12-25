灣區熱搜：看準惠州產業 港人智能裝備領先全國 自動化生產車輛綠能配件 客戶華為汽車寧德時代

2008年大學畢業的港人鄧勝威，有感內地發展快速，祖籍惠州的他見當地電子信息產業集群初具規模，決定回老家創業，專研自動化設備。2021年他進軍智能裝備行業，自行研發出一台可應用於新能源、汽車等行業配件生產領域的人工智能設備，實現一項顛覆性的技術突破。他表示，未來希望拓展更大市場，更加注重技術研發。明報記者 司徒聰穎

與很多剛大學畢業的青年一樣，鄧勝威曾經迷惘，當時正值內地快速發展時期，機遇較多，於是他把握市場需求，回內地發展，家鄉惠州成為首選。「惠州擁有優越的地理位置，與香港臨近，交通相當方便，很多條高速公路橫跨廣州、深圳等珠三角地區。」他表示，惠州的製造業亦相當集中，有很多電子信息、汽車等產業，「很多人以為深圳有比亞迪，其實惠州也有比亞迪，且其工廠很大，代表這座城市充滿了客戶資源」。

曾投600萬研設備無果 人才需求樽頸

創業過程並非一帆風順，鄧勝威笑稱過往的辛酸「可能不止一殼眼淚」，「創業到現在十幾年，和很多科創公司一樣，人才需求一直是樽頸位，沒有高端人才投入，很多產品、技術、軟件算法都做不出」。其次是資源問題，他表示，在內地做科創公司並不容易，需付出很多時間尋覓資源、資金，且要先投入做研發，成功才有產出。他透露，2018年便曾投入600萬元（人民幣，下同）研發流銘燈杯的智能校正設備，最終失敗。

鄧勝威未因此氣餒，決定「轉換賽道」進軍智能裝備行業，研發標準化生產設備，於2020年創辦惠州市祥勝智能裝備有限公司。「我們將所有精力投放在防水透氣閥和汽車電池防爆閥的自動化設備研發，經過一年多，團隊自主研發出一台防水透氣閥全自動組裝視覺檢測一體化的人工智能設備。」他介紹，該設備可應用於生產新能源、汽車、5G基站等行業配件生產領域，產品合格率高達99%，生產效率能替代超過12個人的勞動量。「這個設備我不敢說全國第一，但一定在全國前三名，目前來說還沒有人做到第一代，但我們已經將設備升級到第三代。」

大數據支撐 配件裝哪輛車有紀錄

鄧勝威表示，「相比同行還需要人工的半自動設備，該設備完成了自動無人化，並加入人工智能方面的元素，自動判斷產品是NG（不符標準）還是OK Pass，而同行的設備只能依靠傳統的測試方式，例如依賴人的經驗判斷。」此外，該設備有大數據支撐，每生產一個產品都有紀錄，能儲存在雲端保存20年供追溯查詢，「我的產品賣了給哪間汽車廠、汽車廠裝在哪輛車、那輛車用了多少年等問題，可以一直追溯下去」。

投資1.2億元建智能製造產業園

「我們的終端客戶是華為汽車、寧德時代、大眾汽車，今年的出貨量比起去年增長約40%以上，對於我們智能裝備來說是極為罕有的業績。」鄧勝威說，自2021年開始，公司每年產值在約2000萬元，希望未來能達到甚至突破1億；此外，今年公司在惠州仲愷高新區擴展投資1.2億元用於建設智能製造產業園，預計未來一年半內落成。對於公司未來發展，會通過抖音、小紅書等社交平台，推廣公司產品、設備和技術，拓展更大市場；同時更加注重技術研發，「市場是會優勝劣汰，有競爭力就等於有發掘創新的潛力，只有創新能力更強的人，才能繼續走落去」。

（惠州創業．一）