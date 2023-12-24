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港聞

港聞二

李家超訪廟街西九市集 籲業界諗橋吸消費

【明報專訊】特首李家超昨午先後到訪廟街夜市及西九聖誕市集，其後他向傳媒表示，長假期出外旅遊是港人的生活習慣，惟本港有700多萬人留港，呼籲商場、市集、店舖及食肆等應思考如何吸引他們消費，相信港人在這方面「很有橋、很有方法」，期望與各界一起努力。他在廟街先後到訪約5個攤檔，有檔主表示感到突然，亦有檔主稱感受到他的熱情。

李家超說，不論有多少市民外遊，全港700多萬市民都希望在本地有不同活動，「將香港搞得更活」要每名市民參與，舉例食肆和餐飲服務能讓顧客有好經歷，或者提供的食物多元化、具特色等，都可吸引市民。

稱生意比去年多一倍

廟街檔主：希望多設夜市

李家超在廟街先後在售賣飛機欖、中式糕點、尼泊爾及印尼小食，以及土耳其咖啡的攤檔停留，他說廟街氣氛熱烈，檔販向他反映生意比想像中好。從事小販10多年、售賣飛機欖的檔主Candy說，李家超在攤檔買了10元飛機欖；被問及客量，她稱生意較去年同期多一倍，認為港人外遊屬正常，其他國家的人也可到港，不擔心客量減少。

尼泊爾及印尼小食檔負責人Reika說，李家超關心他們的銷情，她認為夜市客量不錯，較預期多，客源約八成為港人，兩成為外國人如英國、德國遊客。她說夜市清洗設備及廁所不足，同時希望政府多設夜市，並在人手招聘上給予更多支持。

大牌檔稱夜市搶走生意

在廟街夜市附近經營大牌檔的李女士則有不同反應，「他（李家超）來到都不去訪問我們這些貧苦大眾」，更稱夜市搶走不少生意，「還說夜繽紛，他們人潮爆滿，但我們就沒有生意」。

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