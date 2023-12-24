東瀛遊：生意復疫前九成 北上多三倍 飲食業：外遊無損市道 長假期釋消費力

旅客加港人 兩日103萬出境

據入境處截至昨晚9時數字，昨連同香港居民、內地及其他訪客，出境人次達59.9萬；較上周六（16日）全日多9萬人次。至於周五（22日）冬至，全日本港居民出境人次約34.5萬，佔當天總出境人次78%。

禤國全回覆本報查詢稱，今年聖誕長假期整體出境遊生意額達新冠疫情前九成，其中日本線回復到疫情前相若水平，東南亞及長線為疫前六七成；內地線則「一枝獨秀」，不論長短線均較疫情前多近三倍。他說本港旅客今年到內地熱門地點包括哈爾濱和北京，短線則是高鐵沿線城市如惠州、中山、佛山、潮汕等。

黃傑龍：股市樓市弱影響主因

黃傑龍向本報稱，據他暫時觀察及與業界交流，今年聖誕長假期很多港人外遊，本地飲食市場沒因此變得蕭條，且較過去數月更暢旺，「似乎到了大時大節，大家都是會外出消費」。他認為，過去有人將本地消費市道薄弱，歸咎於市民外遊及北上消費，「這只是表面現象」，主因是本港經濟包括股市及樓市疲弱，令市民消費態度審慎。他說本地失業率低，實際上市民並非無經濟能力，因此當踏入長假期，消費力就釋放。他說近日天氣寒冷，相信有不少人因此外出聚餐，未來數日聖誕假期訂枱理想，西餐「基本係訂得滿」，預料普遍食肆聖誕生意可達去年及疫情前九成甚至「十足」。

冬日美食節檔主稱人流減半

廟街夜市約30個小食檔開業逾一周，賣迷你漢堡包等的檔主冼先生說，客人主要是本地人，遊客只佔三成，暫未見人流因港人外遊而減少。與夜市相隔一個路口的中菜館老闆吳先生稱本地客量及生意較上周多一半。另外，在會展舉行的冬日美食節昨開幕，場內有近千個攤檔，參茸海味檔主吳先生表示昨人流較往年少約一半，生意額只及去年兩三成，認為與港人假日北上及離港消費有關。有一家三口昨到場買小食及乾貨，也說人流比去年少一半，認同與北上消費潮有關。