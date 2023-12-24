理大暴動19人案12人判刑 最長囚逾56月 6人曾讀理大

被告學生禤曉諾（現22歲，下同）、科技公司操作員李沛珊（26歲）、從事翻譯的溫皓忠（30歲）、前研究助理譚俊輝（23歲）、剛畢業的大學生謝兆龍（23歲）、升降機技工梁錫俊（26歲）、救生員陸偉恒（24歲）及行政人員的林浩陽（29歲）承認當年11月17日至18日參與暴動。搬運工人鄺小凡（24歲）、送貨員柯仁龍（22歲）、健身教練吳日軒（22歲）和遊戲機中心副經理黃文浩（26歲）受審後被裁定暴動罪成。上述有6人曾在理大就讀。

法官就暴動罪判刑指，理大事件持續一段時間，校園維修費用斥資3億，有警員被汽油彈傷及，沒有證據顯示被告親自作出暴力行為，他們身處現場為示威者壯大聲勢，法庭不肯定校園損毁何時造成，不會亂推敲及算在被告身上。法官認為眾被告刑責不輕，參與程度屬最低，以監禁3年為量刑起點，分別因他們認罪扣減約五分之一刑期，另就受審被告同意大部分案情減刑一個月，而案發未滿21歲的被告獲減刑兩個月。

槌警搶犯 翻譯員加刑

對於被告溫皓忠另承認意圖導致他人身體受嚴重傷害罪，辯方求情稱，他在澳洲考取學士後在理大攻讀碩士，並獲得翻譯資格，若非本案，前途不錯，望法庭考慮警長傷勢不重而輕判。

法官稱，溫以槌仔襲擊正在拘捕疑犯的警長頭部，屬加刑因素，他意圖搶犯更是嚴重；雖然警長佩戴頭盔，亦要動手術移除腦內瘀血，翌日出院。溫面對的傷人罪以5年為量刑起點，就認罪減刑及部分同期執行，終被判囚56個月3周。

柯仁龍、吳日軒另裁定使用蒙面物品罪成加刑一個月，各判監34個月。禤曉諾、譚俊輝、謝兆龍、陸偉恒判囚26個半月；李沛珊、梁錫俊入獄28個月；林浩陽判囚28個半月、鄺小凡及黃文浩分別監禁33及35個月。同案5名年輕被告早前承認暴動罪均判入教導所；不認罪的其中兩人自辯，分別稱到理大找男友及當時擔任急救員，獲法官信納並裁定暴動罪脫。

【案件編號：DCCC 733/20、617/21】

（反修例風暴）