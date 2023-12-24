明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

理大暴動19人案12人判刑 最長囚逾56月 6人曾讀理大

【明報專訊】2019年11月理大衝突，多人前往校園營救被困示威者及於清晨被捕，理大及漆咸道南與暢運道一帶涉干犯暴動等罪的19人案件，罪成12人昨在區院判刑，半數曾在理大讀書。法官林偉權認為，多名被告參與暴動程度屬最低，但刑責不輕，判處9人監禁26個半月至35個月，另違反蒙面法的兩人判監34個月，至於涉襲擊警長的男翻譯員連同蓄意傷人罪共判囚56個月3周，為本案判期最重的被告。該名警長被槌襲擊頭部時佩戴頭盔，事後要動手術移除腦內瘀血。

被告學生禤曉諾（現22歲，下同）、科技公司操作員李沛珊（26歲）、從事翻譯的溫皓忠（30歲）、前研究助理譚俊輝（23歲）、剛畢業的大學生謝兆龍（23歲）、升降機技工梁錫俊（26歲）、救生員陸偉恒（24歲）及行政人員的林浩陽（29歲）承認當年11月17日至18日參與暴動。搬運工人鄺小凡（24歲）、送貨員柯仁龍（22歲）、健身教練吳日軒（22歲）和遊戲機中心副經理黃文浩（26歲）受審後被裁定暴動罪成。上述有6人曾在理大就讀。

法官就暴動罪判刑指，理大事件持續一段時間，校園維修費用斥資3億，有警員被汽油彈傷及，沒有證據顯示被告親自作出暴力行為，他們身處現場為示威者壯大聲勢，法庭不肯定校園損毁何時造成，不會亂推敲及算在被告身上。法官認為眾被告刑責不輕，參與程度屬最低，以監禁3年為量刑起點，分別因他們認罪扣減約五分之一刑期，另就受審被告同意大部分案情減刑一個月，而案發未滿21歲的被告獲減刑兩個月。

槌警搶犯 翻譯員加刑

對於被告溫皓忠另承認意圖導致他人身體受嚴重傷害罪，辯方求情稱，他在澳洲考取學士後在理大攻讀碩士，並獲得翻譯資格，若非本案，前途不錯，望法庭考慮警長傷勢不重而輕判。

法官稱，溫以槌仔襲擊正在拘捕疑犯的警長頭部，屬加刑因素，他意圖搶犯更是嚴重；雖然警長佩戴頭盔，亦要動手術移除腦內瘀血，翌日出院。溫面對的傷人罪以5年為量刑起點，就認罪減刑及部分同期執行，終被判囚56個月3周。

柯仁龍、吳日軒另裁定使用蒙面物品罪成加刑一個月，各判監34個月。禤曉諾、譚俊輝、謝兆龍、陸偉恒判囚26個半月；李沛珊、梁錫俊入獄28個月；林浩陽判囚28個半月、鄺小凡及黃文浩分別監禁33及35個月。同案5名年輕被告早前承認暴動罪均判入教導所；不認罪的其中兩人自辯，分別稱到理大找男友及當時擔任急救員，獲法官信納並裁定暴動罪脫。

【案件編號：DCCC 733/20、617/21】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞