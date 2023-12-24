星閃閃．永遠纏 文化館梅艷芳展至明年9月

好友劉培基捐贈梅姐8套服飾

館方因應今日展覽開幕日，延長開放時間至晚上7時。展品中8套舞台服飾由梅姐好友時裝及形象設計師劉培基捐贈，包括梅艷芳於1998年獲頒十大中文金曲金針獎時所穿著的紅色上衣、黑裙服飾。

劉說，梅艷芳是金針獎最年輕的得獎者，亦提到梅早期的造型較誇張，形容當她得獎時已成為「巨星級」，故該套服飾對二人重要。

另外由劉培基捐出的舞台服飾，包括梅艷芳於1987年至1988年演唱會中演唱《烈焰紅唇》時穿著的「窩釘」上衣、2002年演唱會壓軸表演時的灰色長裙等。劉同時捐出梅於1983年贏得的東京音樂節TBS獎座，及2004年香港電影金像獎中的演藝光輝永恒大獎獎座。

周六60冥壽 館方放映《胭脂扣》

周六（30日）為梅艷芳60歲冥壽，博物館將安排當日上午11時於一樓劇院放映電影《胭脂扣》，並於下午3時舉行專題講座。一輛特別設計的梅艷芳古董巴士亦將於周六、周日（31日），及明年1月1日、13日和14日停泊於博物館停車場，供參觀者拍照留念。

館長：上下士氣高昂 未受重置影響

政府近月提議將科學館重置到文化博物館，後者藏品將在其他博物館重新整合和重置。林國輝表示，博物館近年的研究和展覽計劃都安排得「密密麻麻」。而館方近年積極進行文化收藏工作，近月有專題講座，今年底亦有關於梅艷芳的展覽，林形容博物館團隊的士氣「好高昂」，冀繼續積極在香港文化收藏、研究和展示做多點工夫，重申博物館的未來計劃沒受到重置影響。