公民黨3月解散 臨時執委會今總辭 黨人流亡被囚 立會民主派最大黨17年歷史終章

梁家傑表示，公民黨有限公司在今年5月27日的特別會員大會議決通過自願清盤程序，並委任清盤人接手。事隔7個月，如今清盤程序到了尾聲，梁稱清盤人昨日根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》召開公司最終會議，向會員提交並解釋清盤報告；清盤人已經將公民黨結餘的97,494.25元全數捐贈香港公益金。

梁家傑續稱，最終會議結束後，清盤人將根據清盤條例第239條，一星期內向公司註冊處長提交關於會議的申報表，3個月後公民黨正式解散。

前身45條關注組

創黨成員余若薇吳靄儀湯家驊等

公民黨成立於2006年3月，前身為基本法45條關注組，當時由中大政政系講座教授關信基及立法會前議員余若薇分別擔任創黨主席及黨魁，創黨成員大多為專業人士，包括梁家傑、吳靄儀、湯家驊等。創黨之初，公民黨表明以執政為目標，高峰時在立法會有6席，與民主黨並列立法會民主派第一大黨。

多名黨員被捕後退黨

《港區國安法》實施後，公民黨備受政治壓力，其後漸趨低調，甚少回應時政或舉行公開活動。

多名身兼立法會議員及區議員的黨員，先後因初選案被捕後退黨，包括立法會前議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪及前區議員李予信；部分人亦選擇離港，郭榮鏗目前流亡海外，被國安處「百萬懸紅」通緝，公民黨人各散東西。