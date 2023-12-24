退役劍手變音樂人 創廠牌助獨立歌手演出

由運動員變成獨立音樂人，Ewan說，做運動員要不斷比賽，但比賽只能證明勝負之分，「每天嘅練習唔係為開心，而係為攞獎牌，但無獎牌時會很失落，比較亦令我覺得好辛苦」。加上後來遇上不公之事，觸發Ewan尋找第二人生，成為流浪歌手。「有一次有小朋友嚟乞錢，唱住『一塊錢，兩塊錢』，之後我話我都乞食，咁咪一齊唱歌，唱到後來小朋友都唔記得要乞錢」。

疫下兩年零演出 堅持創作

這次經歷令Ewan感受到對音樂的喜愛、發現音樂聯繫不同的人魔力。為尋找資金支持「音樂夢」，Ewan於2021年參加為期3年的「創業展未來．粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，獲約40萬元資助創辦「話頭醒尾」。創業初期正值新冠疫情，Ewan說是最困難時刻，「唔敢搞演出，所以頭兩年係近乎零演出，大家都會很緊張」。不過Ewan未有放棄，選擇繼續創作歌曲，當中包括講述家中隔離苦悶生活的《隔離日記》。

現未賺錢 仍有動力已屬成功

疫情好轉後，Ewan於馬來西亞和中國內地舉辦29場個人專場巡演。被問到現時是否成功創業，他說目前未能賺錢，「我覺得呢件事情唔死，我仲有動力、欲望去做，所以我覺得現實來講我很成功」。

九龍社聯資助 供有志者借鏡

創業資助計劃由九龍社團聯會提供配對資金，該會秘書長顏汶羽透露，報名期間共收到接近300份計劃申請書，經多輪甄選後，最終有13個團隊獲得創業資助及支援。他說，創業成功率不是很高，不應盲目鼓勵年輕人創業，評選時會考慮計劃可行性和可持續性。顏亦期望，計劃可讓創業者分享成功和失敗經驗，供有意創業青年「借鏡」。