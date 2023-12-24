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康署場地測試室外新回收桶 桶身綠色

【明報專訊】環保署因應路旁三色回收桶成效不彰，去年中起撤走轄下800個路旁三色桶，不過將繼續在康文署管理場地放置室內外回收桶。新設計的室內桶已完成試驗，正整理最終設計圖；室外桶則正實地測試。

透明室內桶試畢 正擬最終設計

環保署為室內、室外及鄉郊分別設計相應回收桶，其中室內回收桶特點為桶身透明，可見到桶內回收物情况。環保署稱，新設計的室內桶已於2021年中起放置於體育館、大會堂等場地，目前已完成試驗，其常開口設計方便市民使用，內桶掛袋設計簡化前線員工更換垃圾袋的工序，減少提舉動作，署方正整理室內廢屑箱及回收桶的最終設計圖，並會在完成最終設計圖後提供相關部門參考。

室外桶桶口 按回收物分顏色形狀

今年4月署方亦開始實地測試新設計的室外回收桶，外形與新款垃圾桶相似，桶身以綠色為主色，3款桶的桶口因應收取廢紙、鋁罐、膠樽，分為藍色長形、黃色圓口及啡色六角。署方稱，完成後會評估需否進一步改良設計，再將最終設計圖提供相關部門參考，決定是否替代現有回收桶。

至於鄉郊回收桶容量較大，分為240升及660升兩種，署方稱將設二維碼及熱線電話，方便市民通報回收桶滿溢、損毁，亦會安排試用。

全港原有約1.8萬套三色回收桶，其中約1.1萬由私人住宅、工商廈及學校管理，其餘由不同部門負責。環保署截至去年底基本移除轄下800套市區路邊回收桶，稱狀態良好的會用作增設鄉郊回收點或更換鄉郊損毁回收桶，其餘用作回收，會鼓勵市民善用「綠在區區」等社區回收網絡，而鄉郊地區則尚有約1100套回收桶。康文署及房屋署回覆本報稱沒計劃撤走三色桶，漁護署稱有需要繼續提供回收設施，沒計劃移除。

（城市保育）

相關字詞﹕環保署 回收桶

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