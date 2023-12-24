新垃圾桶延兩年始試行 未趕及徵費 環署：功能沒變毋須配合 議員：屬重要配套應交代

明報記者 梁敏琪

試行至明年第三季 須驗風雨季

環保署回覆查詢稱，新桶蒐集廢屑的功能上與現有廢屑箱沒任何改變，其推出時間表不需配合明年4月實施的垃圾收費，而實地測試的試驗期須包括風季及雨季，確保新設計廢屑箱（即垃圾桶）於惡劣天氣能正常使用，故將進行至明年第三季，在測試進行後3個月會蒐集前線員工初步意見。

議員稱觀察數月已夠 倡縮短

葛珮帆表示，新垃圾桶「講咗好多年」，「舊年應該有新桶，點知徵費又遲，垃圾桶又遲，都唔知點解」，稱新垃圾桶有上鎖，避免市民將較大件的家居垃圾棄置於街頭垃圾桶，影響徵費成效。另一環境事務委員會委員張欣宇認為，新桶棄置大型垃圾會「麻煩咗」，但「有心要扔都係會扔」，長遠仍要減少垃圾桶數量，宣傳環保意識，但認為市民拋垃圾模式可在數個月內觀察到，建議縮短試驗期。

環團：兩年前立法 不解慢板

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍同意，新垃圾桶細桶口及上鎖設計可令市民重新習慣街頭垃圾桶應用來棄置廢紙等小型垃圾，惟目前市民仍對新桶有疑惑，不清楚為何要轉換新桶。蕭表示，垃圾徵費條例草案早在2021年8月通過，政府早應趁準備期推新垃圾桶予市民適應，對未能配合徵費推新桶感驚訝，「中間呢段時間做咗咩呢」，反映整體對徵費配套不足。

政府2016至2020年成立「公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會」（俗稱「桶改會」），檢視垃圾桶分佈及設計。委員之一綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，如今試用的新桶與委員會當年討論的外形相似，不清楚延遲試用原因，同意轉新桶可為徵費起宣傳效果，但更關注徵費解說及具體安排。對於新桶試驗期約一年，她說若要測試耐用程度，理解需要一段時間，但如為測試清潔工操作、職安健情况，則數月已可蒐集意見，建議署方搞清楚試驗方向及目標，邊改邊試。

4月稱當月試 改設計延至11月

環保署2020年7月在「綠在區區」展示新設計垃圾桶及回收桶並蒐集意見，同年稱會在2022年起逐步推出。署方今年4月回覆本報，稱新設計的廢屑箱及回收桶的實地測試將分階段進行，4月中起陸續測試室外廢屑箱及回收桶，預計今年第四季完成。不過，室外垃圾桶最終延至11月底始試用，署方解釋，當時製作實物樣辦及蒐集相關部門意見，改良煙灰缸、傾側活動裝置及固定方式等設計，確保達要求才推出測試。目前全港有約1.1萬個垃圾桶，食環署在2023/24年度花約554萬購入一萬個現有設計垃圾桶，署方稱每個一般可用一至兩年。

另外，亂拋垃圾等罰款提高至3000元後首個聖誕長假，康文署昨發稿稱，將與相關部門加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等採取執法行動，並在12月24至26日期間，於九龍海旁一帶多個地點採取措施保持清潔，呼籲市民慶祝佳節時保持地方整潔。

（城市保育）