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昨早8.1℃入冬最低 六旬漢海泳後亡

【明報專訊】天文台昨早錄得8.1℃，為入冬以來最低，昨午發出入冬以來首個霜凍警告。一名六旬漢昨疑游早水上岸後昏迷，倒臥大埔鐵路碼頭，有泳客發現報警，事主送院搶救後不治。醫管局表示過去5日有34人因體溫過低到急症室求醫，其中3名長者因自身疾病離世。

天文台昨午4時半發出霜凍警告，是入冬以來首發，預料今早在高地或新界北部可能出現地面霜；而寒冷天氣警告自上周二（19日）起發出。天文台預測聖誕假期本港天氣持續寒冷，日夜溫差較大，今早市區最低氣溫約10℃，新界再低幾度，至周三逐漸回暖。

早泳5年 已上岸抹身

昨早6時許，警方接報有人在吐露港公路旁的大埔鐵路碼頭昏迷，救援人員到場將事主送往大埔那打素醫院搶救，約一小時後不治。警方初步調查相信事主當時剛游完水，已上岸並抹乾身。據了解，62歲姓姚事主任職點心師傅，沒病患紀錄，已有5年多游早水習慣，每天均到大埔鐵路碼頭游泳，昨清晨5時半如常出門游早水，死因有待驗屍確定。

急症科專科醫生彭繼茂稱，暫沒足夠資料判斷事主的致死原因，但若他當時游完水，或衣衫單薄預備落水期間暈倒，便有可能涉及低溫症。他說，一旦出現低溫症，身體要產生更多能量抵抗低溫，對心肺要求上升，長者、小童及長期病患者會比較高危，建議一旦天文台發出寒冷天氣警告，市民應避免戶外運動。

家庭醫生關嘉美表示，泳客在寒冬單穿一條泳褲便落水，有可能導致低溫症，誘發心血管或心臟病。人體體溫約37℃，若跌至35℃已屬低溫症，再降溫有可能導致心律不正、心肺功能受損，建議市民若堅持在冬季游泳，應轉到室內暖水池，或穿上保暖衣。

醫管局表示，昨日截至下午5時，14名病人因體溫過低被送往公立醫院急症室，包括9男5女，年齡45至100歲，7人情况嚴重，其中100歲女病人因自身疾病離世；本月19至22日共接收20名體溫過低病人，包括10男10女，年齡1至106歲，兩名分別85及92歲女病人因自身疾病離世。

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