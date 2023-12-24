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新東8人染乙鏈兩死 7曾上水買淡水魚 自9月急增未即公布 防護中心：大多無流行病學關連

【明報專訊】與處理及進食淡水魚相關的侵入性乙型鏈球菌（下稱GBS）2021年曾在港爆發，至少7人死亡，今年自9月檢測到的GBS患者再度顯著增加，升勢由新界東醫院聯網帶起，經基因檢測發現新界東有8宗帶有侵入性乙型鏈球菌（ST283），當中兩人死亡。衛生防護中心回覆稱，8人當中7人曾在上水天光墟買淡水魚，病發前均曾徒手處理淡水魚，一人曾食未煮熟鯪魚，其餘食過煮熟的鯇魚和大頭魚，但防護中心在兩個魚檔蒐集的樣本未驗出ST283。

2021年曾爆發7死

有不具名傳染病控制及公共衛生專家稱，今次ST283群組感染定義上屬爆發，對於當局未主動公布有點詫異。衛生防護中心解釋因絕大部分個案均無流行病學關連。立法會議員（新界東南）及衛生事務委員會成員林素蔚說，衛生署需交代個案是否由乙鏈菌引致死亡，抑或因其他併發症；又指署方等相關部門宜向公眾交代感染和死亡數字，令市民提高警覺。

衛生防護中心於英文月刊《傳染病直擊》披露，今年10月27日收到醫管局通報，9月起GBS患者人數上升，由以往月均18宗增至9月29宗，主因為新界東聯網（包括沙田、大埔及北區）病例增加。

涉上水天光墟 7人徒手摸魚

新界東ST283的基線是每月0至6名GBS病人，今年9月及10月則有17名病人血液、腦脊液、深部組織及關節液驗出GBS，經基因檢測後，當中6男2女（49至85歲）帶有ST283，當中3人過往健康良好，5人有潛在疾病。8宗個案有兩人併發腦膜炎，兩人出現敗血性關節炎，4人分別出現敗血症、腎炎等，最終兩人死亡。

根據流行病學調查，7人曾到上水一個街巿買淡水魚，一人憶述曾食未煮熟鯪魚，7人食過煮熟的鯇魚或大頭魚，全部均稱沒吃淡水魚刺身。7人發病前曾徒手處理淡水魚，3人記得當時手有傷口。8名患者的家人均無感染。

兩魚檔樣本沒驗出相關基因

衛生防護中心表示，有關街巿是石湖墟農產品分銷點（上水天光墟），7個ST283個案在發病前一個月內曾到訪、處理或食用天光墟的淡水魚，11月1日聯同食環署到天光墟兩個魚檔採集魚和環境樣本，均沒驗出ST283。有關部門已對該墟市徹底清潔消毒。

問及為何沒出稿通知公眾，衛生防護中心稱，調查顯示絕大部分GBS個案無流行病學關連，採取行動至今已逾7周，沒錄得新增ST283個案，未來會繼續透過不同渠道向市民提建議以減低感染風險，尤其與食用淡水魚及處理傷口方面。

醫學會：倘能早提醒是好事

醫學會會長鄭志文認為情况未至於爆發，但認同若當局有提醒出現嚴重個案是好事，「至少給醫生一個通知，都多一點資訊」。問到近日降溫，不少市民或買淡水魚打邊爐，他建議需注意個人衛生，尤其抵抗力較弱的長幼及長期病患，若身體有傷口需避免接觸淡水魚，若有咽喉炎或發燒要及早求醫。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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