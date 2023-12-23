新界祈福黨騙逾25萬 拘3內地人

警方指出，「祈福黨」先由一名騙徒向路過的事主搭訕，詢問附近是否有一名出名神醫，其後表示家人患重病，希望找神醫幫助；當得到事主信任，另一騙徒出現聲稱認識神醫，可帶他們前往，遂將事主帶至人流稀少地方，會見第三名騙徒。該騙徒聲稱是神醫的子女，與事主閒聊後，就會指事主撞邪或家中有靈體，影響家人健康，甚至帶來血光之災，令事主聞言失去方寸，聽從指示返家，將貴重財物放入膠袋交騙徒「祈福」，後者在「祈福」過程中偷龍轉鳳，將財物掉換成水樽、報紙等雜物，叮囑事主回家才可打開，其後方知受騙報警。

4名57至71歲的事主於10至12月期間分別在天水圍、屯門、青衣及上水遇到「祈福黨」，共損失逾25萬元現金及金器。

新界北總區刑事部調查後鎖定詐騙集團成員身分，前日分別在落馬洲及旺角拘捕一名內地男子及兩名內地女子，介乎54至70歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，並在其身上檢獲小量金器首飾，懷疑與案有關，3人均持雙程證來港，正被扣查。