招國偉：彩虹邨籃球場難留

招國偉昨在港台《千禧年代》表示，彩虹邨重建後不論樓宇名稱和外牆顏色均較易保留，但停車場平台籃球場打卡位則較難，因大多新型公共屋邨會利用樓宇平台建社區設施，興建低層停車場和球場或浪費空間。 他認為首期重建可由邨內空置校舍和附近樓宇開始，盡量減少對居民影響，而重建後可增加彩虹邨內資助出售房屋比例，相信有一定吸引力。招又說，政府近年採用「組裝合成」等新建築技術，相信有助加快進度，但不排除政府為保留彩虹邨現有佈局和特色，需較長時間規劃。

觀塘區議員、房委會資助房屋小組委員柯創盛在同一節目表示，彩虹邨內設施老舊和損壞，重建同時可善用邨內土地，房委會目前選定以美東邨安置受重建影響住戶，他們亦可優先購買宏照道第二期「綠置居」項目，兩項安排均屬原區安置，相信可回應居民需要。

被問長者租金減免

柯創盛：搬遷津貼已起鼓勵

對於部分邨民反映美東邨不近彩虹邨，柯創盛稱倘居民有其他意願，如希望搬近家人，亦可申請提早調遷。至於房委會會否向遷到美東邨的長者住戶提供租金減免，柯說房委會提供一次性搬遷津貼，相信已可起鼓勵作用。他期望重建可改善附近環境，包括新清水灣道的交通和行人路連接，例如加設天橋和電梯。