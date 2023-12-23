九龍醫院兩支百年煤燈「重光」 變身太陽能LED

九龍醫院回覆查詢時確認，兩支燈柱近日改由太陽能照明，院方會繼續定期維修保養，確保燈柱外觀及物料維持良好，歷史價值得到保存。

一支裝半月形燈架 團體樂見

本報記者上月底到九龍醫院觀察，當時院內一支十字形燈柱獲活化成電燈，另外兩支豎立在A座病人資源中心外、黑白相間的煤氣燈柱停用，其中左方一支無燈架，僅餘柱身。記者周四再觀察，兩支燈柱均已重新配上太陽能LED燈，發出微弱白光。在場檢查的工作人員透露，兩燈設有感應器，有人走近時會變得更亮，但仍在試用階段，未完成維修。

另一「行跡」成員Ebee表示，最理想當然是燈柱可復修回煤氣燈，但理解有維修管理考慮，留意到原沒燈架的燈柱獲配上與另一支燈相似的半月形燈架，認為院方有盡量還原原貌，反映院方認同其價值，裝設太陽能LED燈亦算見證照明史變遷，希望往後更多人關注及重視煤氣燈柱。