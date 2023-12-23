樂建居延遲招標 最快明年 何永賢：公屋輪候時間短期內料升

稱有發展商一直接洽

房屋局昨日回覆本報查詢稱正按計劃做相關準備，會適時公布招標詳情；政府審視不同用地選項後，會公布第三幅土地詳情。

截至今年9月，一般申請者平均輪候公屋輪候為5.6年。何永賢昨日接受now新聞台節目《大鳴大放》訪問時稱，預計輪候時間於新一季短期內亦有可能上升。目前最主要是在市區獲得土地，這幾年「受制」於以往造地情况，形容眼前這5年是克服「以往障礙」的時間。被問及需否再「減辣」，她說會留意市况再決定是否調整，至於10月公布的多項「減辣」措施，成效可待市場先吸收及鞏固。

梁文廣建議政府先加快發展柴灣樂建居項目，以免予人相關模式不受發展商歡迎的印象；另在東涌樂建居項目放寬私人發展商參與條件，又或提出具體規劃的藍圖，增加參與誘因。現時樂建居分為由政府提供土地，再交發展商興建資助房屋的「公開招標」形式；以及鼓勵發展商利用私人土地、申請改劃興建資助房屋的「私人土地」形式，售價同為市價六五折。梁建議在市場對前者需求不大時，政府可加強發展後者，以增大眾信心。