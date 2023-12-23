明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

樂建居延遲招標 最快明年 何永賢：公屋輪候時間短期內料升

【明報專訊】房屋局今年中公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，其中推出3幅政府土地邀請發展商投標，再由發展商興建「私人興建居屋項目」。原定今年底招標的首幅東涌土地，房屋局長何永賢昨日透露最快要等到明年再決定，具體時間內部仍在討論；又稱有發展商一直接洽了解細節，而過去數年市場較多挑戰，她期望明年整體經濟環境好轉下，反應會更積極。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，早前東涌亦有其他地皮流標，加上參與樂建居的私人發展商須符合其他要求，現時推遲招標的做法並非壞事。

稱有發展商一直接洽

房屋局昨日回覆本報查詢稱正按計劃做相關準備，會適時公布招標詳情；政府審視不同用地選項後，會公布第三幅土地詳情。

截至今年9月，一般申請者平均輪候公屋輪候為5.6年。何永賢昨日接受now新聞台節目《大鳴大放》訪問時稱，預計輪候時間於新一季短期內亦有可能上升。目前最主要是在市區獲得土地，這幾年「受制」於以往造地情况，形容眼前這5年是克服「以往障礙」的時間。被問及需否再「減辣」，她說會留意市况再決定是否調整，至於10月公布的多項「減辣」措施，成效可待市場先吸收及鞏固。

梁文廣建議政府先加快發展柴灣樂建居項目，以免予人相關模式不受發展商歡迎的印象；另在東涌樂建居項目放寬私人發展商參與條件，又或提出具體規劃的藍圖，增加參與誘因。現時樂建居分為由政府提供土地，再交發展商興建資助房屋的「公開招標」形式；以及鼓勵發展商利用私人土地、申請改劃興建資助房屋的「私人土地」形式，售價同為市價六五折。梁建議在市場對前者需求不大時，政府可加強發展後者，以增大眾信心。

相關字詞﹕房屋局 樂建居

上 / 下一篇新聞

黎案裁非逾期檢控 官：停刊起計半年 指法庭收控罪書「檢控開始」 倘上庭才算「有驚人後果」
黎案裁非逾期檢控 官：停刊起計半年 指法庭收控罪書「檢控開始」 倘上庭才算「有驚人後果」
辯方引英案例 官：立法原意與港不一無關檢控時限
辯方引英案例 官：立法原意與港不一無關檢控時限
榮光禁令案明年2月續 律政司獲准提額外理據上訴
榮光禁令案明年2月續 律政司獲准提額外理據上訴
假前40萬人出境 有北上做冬省消費 周四近30萬離港 按周多6.4萬
假前40萬人出境 有北上做冬省消費 周四近30萬離港 按周多6.4萬
酒樓稱做冬客量返5年前 消費跌
酒樓稱做冬客量返5年前 消費跌
港鐵平安夜通宵行駛 多條巴士線延長服務
港鐵平安夜通宵行駛 多條巴士線延長服務
24年最冷冬至 聖誕續寒 求診料增 公院採高峰措施
24年最冷冬至 聖誕續寒 求診料增 公院採高峰措施
大帽山-1.6℃3年最低 報警稱走不動男子失蹤
大帽山-1.6℃3年最低 報警稱走不動男子失蹤
終院下月兩案試網上直播 禁截圖 違者或藐視法庭侵版權
終院下月兩案試網上直播 禁截圖 違者或藐視法庭侵版權
職員未清除舊指令 西隧收錯錢不涉刑事
職員未清除舊指令 西隧收錯錢不涉刑事
的士兇案婦不明控罪 官：謀殺啊，話你殺咗人啊
的士兇案婦不明控罪 官：謀殺啊，話你殺咗人啊
涉「私了」咬耳漢 學生再改口不認罪
涉「私了」咬耳漢 學生再改口不認罪
售貨員8‧31藏武罪成 官：無證據插贓
售貨員8‧31藏武罪成 官：無證據插贓
2022塑膠棄置量新高 一成回收率10年跌半
2022塑膠棄置量新高 一成回收率10年跌半
高球場獲聯國文化遺產獎 哥球會：肯定發展管理成果
高球場獲聯國文化遺產獎 哥球會：肯定發展管理成果
九龍醫院兩支百年煤燈「重光」 變身太陽能LED
九龍醫院兩支百年煤燈「重光」 變身太陽能LED
招國偉：彩虹邨籃球場難留
招國偉：彩虹邨籃球場難留
大馬寄港 3700萬元海洛英倒模扮擺設被識破
大馬寄港 3700萬元海洛英倒模扮擺設被識破
新界祈福黨騙逾25萬 拘3內地人
新界祈福黨騙逾25萬 拘3內地人
九市速遞：粵列五大都市圈 8年規劃出爐
九市速遞：粵列五大都市圈 8年規劃出爐
九市速遞：港10中高級公僕深圳交流3月
九市速遞：港10中高級公僕深圳交流3月
九市速遞：穗港澳餐飲業促進中心啟動
九市速遞：穗港澳餐飲業促進中心啟動
九市速遞：廣東8招推進跨境貿易開放
九市速遞：廣東8招推進跨境貿易開放
九市速遞：駐粵辦提市民防偽冒電騙
九市速遞：駐粵辦提市民防偽冒電騙
九市速遞：穗迎聖誕 「老人」攀牆
九市速遞：穗迎聖誕 「老人」攀牆
九市速遞：黑臉琵鷺「團訪」橫琴濕地
九市速遞：黑臉琵鷺「團訪」橫琴濕地
灣區手記：紅隧不塞 ／文：尚東美
灣區手記：紅隧不塞 ／文：尚東美
【Emily】沙田區議員：某啲特殊情况 告別演唱取消 網民留言「大家明嘅」
【Emily】沙田區議員：某啲特殊情况 告別演唱取消 網民留言「大家明嘅」
【Emily】周守仁文告：陪伴對青少年及自身 都係有價值聖誕禮物
【Emily】周守仁文告：陪伴對青少年及自身 都係有價值聖誕禮物
【Emily】林建岳千金 林顥伊任旅發局新委員
【Emily】林建岳千金 林顥伊任旅發局新委員
【Emily】美領同仁大牌檔做冬 啤一啤
【Emily】美領同仁大牌檔做冬 啤一啤