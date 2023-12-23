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港聞二

高球場獲聯國文化遺產獎 哥球會：肯定發展管理成果

【明報專訊】粉嶺高球場周四（21日）獲聯合國教科文組織頒發亞太區文化遺產保護傑出獎，香港哥爾夫球會長郭永亮昨表示，獲獎確立粉嶺球場內3個球場的文化價值，亦肯定球會過去對球場的發展和管理成果。政府今年9月收回粉嶺高球場32公頃用地，當中約9.5公頃擬建屋，球會現正就環評報告提出司法覆核。公屋聯會總幹事招國偉認為現階段未見政府打算撤回建屋計劃，球場的32公頃用地應會繼續用作房屋發展。

郭永亮提到，球會推動高球運動，同時為香港孕育豐富的自然環境、保留可傳承人文歷史的地方。他說獎項證明香港是多元文化且站在文化古蹟保育最前沿的國際大都會，市民可透過粉嶺球場認識香港的獨特歷史和文化。

郭又稱，球會為香港締造一個具有傑出文化價值的「設計文化景觀」，形容球場是超過百年歷史而仍能保存原有特色和用途的罕見「活古蹟」。球會2018年向古物諮詢委員會提出重新審視球場的整體歷史評級，但至今未獲答覆，球會希望在聯合國教科文組織對球場歷史價值的肯定下，能推動委員會加快審視過程。

聯合國教科文組織表示，粉嶺球場在持續城市化和發展壓力下多方面的努力，加強大中華地區歷史最悠久的高爾夫球錦標賽場的社會生態責任和「人類、自然、文化」關係，建立保護景觀的先例。組織又稱，粉嶺球場為高爾夫球運動員、非高爾夫球運動員和各年齡大衆等提供一系列活動，形容球場代表在香港和其他地方推廣包容文化保護和管理的重要一步。

招國偉料對建屋計劃影響不大

招國偉表示，球場的相關司法覆核程序仍繼續，現階段未見政府有打算放棄粉嶺高球場的建屋計劃。招又說，粉嶺高球場面積大，政府只收回當中32公頃，而過往的討論都認為收回的場地不會影響整個球場舉行高爾夫球運動，認為球場是次得獎對其建屋計劃影響不大。

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