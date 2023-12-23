2022塑膠棄置量新高 一成回收率10年跌半

棄置堆填區固體廢物總量升1.2%

報告指出，去年整體棄置於堆填區的固體廢物總量為574萬公噸，平均每日約15,725公噸，較2021年升1.2%。都市固體廢物總棄置量為406萬公噸，按年跌2%，平均每日11,128公噸，其中廚餘佔30%；其次是廢塑膠及廢紙，分佔21%及20%。

環團促增重用配套 落實生產者計劃

綠惜地球認為數據差強人意，指政府力谷回收下，塑膠棄置量由2021年的每日2331噸微升至2022年的2369噸，但回收率僅12.27%，遠低於2013年的26.27%。團體促有關部門把握時機，着手推廣可重用系統、增加回收配套及實行生產者責任計劃，在源頭和末端雙管齊下減廢。綠色和平亦擔憂，只管制即棄膠餐具而不設重用餐具系統，即使日後膠餐具棄置量下跌，作為替代的紙、竹等餐具垃圾將上升，由於無數據紀錄，料更難追溯其變化。

至於都市固體廢物回收率升至32%，當中約42萬公噸廢物經本地循環再造，較2021年約28萬公噸增逾五成。建築廢物整體產生量較2021年減約6%，至平均每日49,865公噸，當中92%已分別透過工程直接重用，或運往公眾填料接收設施暫存以備將來重用，餘下8%則送往堆填區棄置，比2021年增483公噸，大致回升到疫情前水平。

走塑下紙竹餐具代替 環團憂更難追蹤

另外，社區回收網絡「綠在區區」自2020年擴展後，回收量由約4000公噸增加至2022年約2萬公噸。環保署計劃本年底開始在50個公共屋邨發展「回收便利點」網絡。惟綠色和平質疑成效不彰，指環保署近3年推出多項塑膠回收措施，例如回收便利點等，但回收率僅微升約1.5%百分點；綠惜地球亦指出，部分綠在區區遠離民居，有些流動站也只於日間服務，加上鄉郊回收點較少，未能便利大眾。

垃圾徵費明年4月實施，兩個環團均表示不宜再延長適應期，以免市民混亂及動搖對環保政策的信心；又促請政府設檢討機制，定時公布數據。