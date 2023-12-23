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港聞

港聞二

售貨員8‧31藏武罪成 官：無證據插贓

【明報專訊】2019年8月31日港鐵太子站衝突，警方在油麻地站月台掃蕩時檢獲一個藏雷射筆、摺刀等的背包，27歲男售貨員當場被捕，被指背包內載有其身分證及個人八達通，他早前否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。裁判官林子康昨在九龍城裁判法院裁定他罪成，指其他人並無原因將被告的身分證放入該背包、插贓嫁禍，下令先索閱其背景報告，押後至明年1月5日判刑，其間還押。

被告馬俊仁（現年27歲）被控在油麻地站月台攜有一支雷射筆、一個鎚子連一把摺刀、一把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子。綜合3名警員較早時證供，當日被告步出升降機曾逃走反抗，遭制服後無搜出可疑物品，惟警員在升降機檢取涉案背包，警員不知誰人接觸過背包。

指情况亂 警供辭有誤差可理解

林官今分析證供指出，案發時混亂及發生緊急情况，警員供辭有時間誤差可以理解，遂接納3人供辭。雖然有警員不肯定現場取得的背包是否涉案證物，但其同僚表示當天只接手檢查該一個背包。

辯方在本案爭議證物鏈之間存有空隙，林官留意到無證據顯示背包屬誰、有否被人「加減」物品，但被告選擇不作供，沒證供指警員搜出身分證後插贓嫁禍，他人沒有原因、機會或可能把被告的身分證放進另一背包，警員又稱涉事背包拉鏈緊閉。

林官認為，不可能有人在短時間內擺放武器入背包，被告可能在危急混亂之際，忘記或不夠時間從背包取回身分證，故唯一不可抗拒推論是被告攜有背包內物品，用作攻擊或傷害他人。

【案件編號：KCCC1430/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 油麻地 在公眾地方管有攻擊性武器罪 831事件 反修例事件

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