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港聞

港聞二

涉「私了」咬耳漢 學生再改口不認罪

【明報專訊】2019年11月太古城傷人事件，陳真襲擊他人後疑遭群眾「私了」。事後6男被捕，其中3男認罪，一名大專生被裁定表證成立後改口認罪。該案昨於區院求情，該大專生想改回不認罪開審，當場解僱法律援助署的大律師，指對方給予錯誤的法律意見，獲准押後以另聘私狀；其餘被告續求情，辯方稱本案「私了」源於陳真傷及無辜途人，其中一名被告因年輕及情緒激動，才將自認為的公義及憤怒發泄在陳真身上。法官將3人判刑押後至明年5月22日。

4名被告依次是咖啡師張潤鋒（25歲）、侍應容志強（32歲）、文員鄭朗穎（25歲）及大專生徐俊傑（20歲），被控暴動罪及有意圖而傷人等罪。徐甫開庭表示，將解僱代表律師及改為不認罪，暫委法官高偉雄要求徐給予改變答辯的理由，徐支吾以對，高官追問「係咪話律師畀錯法律意見？」徐表示同意。

炒法援大狀 指錯給意見

法援署代表指出，過去向徐多次確認他維持認罪，昨日開庭前最後一刻才知道他改變想法，署方會研究能否為徐委派另一大狀。徐表明毋須法援，冀獲准保釋以覓私狀。高官拒批其保釋申請，下令他還押至明年1月8日再提訊，屆時他一定要有法律代表。

另被告：源於有人突發襲途人

辯方就其餘3名被告求情，稱各被告非有預謀行事，因為陳真是突發地襲擊途人。代表鄭朗穎的大律師稱，本案「私了」源於陳真傷人案，「佢用刀傷害一名男途人，用刀插一名無辜女士5下，再襲擊一名女士，同咬甩一名議員耳朵」，這與上訴庭處理的因政見不同而「私了」案有所不同，又說鄭當時因年輕及情緒激動，才將自認為的公義及憤怒發泄在陳真身上。

高官指出，3人的判刑原定等待不認罪被告有裁決結果後進行，但鑑於目前情况，法庭不能確認何時才有最終裁決，故暫定將3人判刑押後至明年5月22日，其間3人須還押。

翻查資料，同案餘下兩名不認罪被告，即文員高縫（61歲）及無業鍾志宏（36歲）。二人的案件於上周二已完成所有證供，押後至明年2月8日待控辯雙方結案陳辭。

【案件編號：DCCC 329/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕陳真 太古城中心 私了 有意圖而傷人罪 暴動罪 區域法院 反修例事件

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