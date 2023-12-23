的士兇案婦不明控罪 官：謀殺啊，話你殺咗人啊

【明報專訊】各有家室的中年男子疑與內地情婦感情糾紛，他們與一名女友人日前凌晨於元朗消遣後乘的士期間爭執，情婦涉嫌用刀刺向情夫，情夫最終不治。涉案女子被控謀殺罪，其丈夫被指曾協助處理兇刀，被控「作出傾向並意圖妨害司法公正的作為」罪，兩人昨在屯門裁判法院首次提堂，裁判官應控方要求押後案件至2024年3月15日再訊，兩人還押。
持雙程證的女被告劉玲玲（36歲）報稱無業，男被告潘港浩（29歲）為地盤工人。庭上書記讀出控罪問被告是否明白，操普通話的女被告表示「不明白」後，裁判官黃國輝隨即指「謀殺啊，話你殺咗人啊」、「咁簡單」，女被告回應稱當時不清醒。裁判官提醒現時不是聽取解釋，女被告答道明白。
夫控妨司法被拒保釋
控方申請押後案件，以待警方進一步調查，辯方不反對，獲裁判官批准。控方反對男被告保釋，裁判官聽畢陳辭拒絕讓他保釋，男被告將於12月29日進行保釋覆核。女被告沒有保釋申請，兩人須還押。
控罪稱，女被告於2023年12月20日在元朗媽廟路17號的士站近燈柱編號AD1598謀殺男子莫偉雄（48歲）。男被告被控同日在天水圍天晴邨晴碧樓對出花槽意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向作為，即協助劉玲玲將一把黑色摺刀棄於花槽。
【案件編號：TMCC 2850/23】
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