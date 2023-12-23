職員未清除舊指令 西隧收錯錢不涉刑事

運輸署提到，根據服務商當日的初步資料顯示，事故不涉系統問題，懷疑有人干預系統，而為查明有關異常干預是否蓄意，警方主動介入調查。易通行隧道費服務商表示，12月15日負責系統的職員為分時段收費實施而更新收費表時，未有即時清除一項舊有指令。其後周一上午10時02分另一名負責營運的職員在日常運作批核時，錯誤一併批核該舊有指令，導致正確的分時段收費表被舊有的「633」收費表取代，繼而錯收隧道費。

服務商即時加入雙重認證

有關問題被發現後，服務商周一上午11時04分回復使用正確的分時段收費表。服務商指出，為避免同類事件，會即時在系統操作關鍵流程中加入須取得運輸署許可的雙重認證，同時成立內部委員會，全面檢討易通行的業務規則及運作程序，以及定期內部審查，確保有關人員遵守所有準則和程序。運輸署亦會安排獨立審計，檢視服務商的系統操作流程。