終院下月兩案試網上直播 禁截圖 違者或藐視法庭侵版權

司法機構表示為進一步增加法庭程序的透明度，以及加強公眾對司法程序的信心，過去積極探討在法院大樓外直播選定的司法程序，但非所有司法程序均適合現場直播，終院聆訊是較為合適的案件。

司法機構已選定兩宗分別於明年1月10日及16日聆訊的終院案件試行現場直播，主要目的是測試有關安排的技術可行性。屆時公眾使用已安裝一般瀏覽器的電腦或流動裝置，便可在終院網站觀看兩案的網上直播，直播片段會在聆訊日之後分別保存2至3天以便重看。

片段保留兩三日

司法機構指出，公眾及傳媒均不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。司法機構會實施一般應用於串流平台的數碼版權管理機制措施，以禁止任何人未經授權對直播內容錄製、截屏及非法發布，任何人未經法庭事先批准而記錄、編輯或轉播直播內容，可構成藐視法庭或侵犯版權。

翻查資料，明年1月10日試行直播的案件是女同性戀者MK訴法援署，當時法援署收到匿名告密指她有份持有寵物店，遂撤回她的法援，MK其後就法援署決定司法覆核勝訴，法援署不服上訴，上訴庭於今年初判MK敗訴。

另一案涉及土地法上訴，由新鴻基地產主要附屬公司Donora Company Limited與荃錦中心業主立案法團就誰負責一幅大廈外牆維修翻新的爭議。