明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

終院下月兩案試網上直播 禁截圖 違者或藐視法庭侵版權

【明報專訊】終院首席法官張舉能在年初的2023年法律年度開啟典禮中，透露司法機構正考慮現場直播選定的司法程序，最快今年推行。司法機構昨宣布將於明年1月在兩宗終院案件試行網上直播，公眾利用手機或電腦的瀏覽器，便可在終院網站看直播，並禁止未經批准下截屏、編輯或轉播等，違者可屬藐視法庭或以侵犯版權論。翻查資料，其中一案是女同性戀者MK訴法律援助署，爭議署方在她的同志平權案中撤回她原獲批的法援。

司法機構表示為進一步增加法庭程序的透明度，以及加強公眾對司法程序的信心，過去積極探討在法院大樓外直播選定的司法程序，但非所有司法程序均適合現場直播，終院聆訊是較為合適的案件。

司法機構已選定兩宗分別於明年1月10日及16日聆訊的終院案件試行現場直播，主要目的是測試有關安排的技術可行性。屆時公眾使用已安裝一般瀏覽器的電腦或流動裝置，便可在終院網站觀看兩案的網上直播，直播片段會在聆訊日之後分別保存2至3天以便重看。

片段保留兩三日

司法機構指出，公眾及傳媒均不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。司法機構會實施一般應用於串流平台的數碼版權管理機制措施，以禁止任何人未經授權對直播內容錄製、截屏及非法發布，任何人未經法庭事先批准而記錄、編輯或轉播直播內容，可構成藐視法庭或侵犯版權。

翻查資料，明年1月10日試行直播的案件是女同性戀者MK訴法援署，當時法援署收到匿名告密指她有份持有寵物店，遂撤回她的法援，MK其後就法援署決定司法覆核勝訴，法援署不服上訴，上訴庭於今年初判MK敗訴。

另一案涉及土地法上訴，由新鴻基地產主要附屬公司Donora Company Limited與荃錦中心業主立案法團就誰負責一幅大廈外牆維修翻新的爭議。

相關字詞﹕藐視法庭罪 終審法院 司法機構 網上直播

上 / 下一篇新聞

黎案裁非逾期檢控 官：停刊起計半年 指法庭收控罪書「檢控開始」 倘上庭才算「有驚人後果」
黎案裁非逾期檢控 官：停刊起計半年 指法庭收控罪書「檢控開始」 倘上庭才算「有驚人後果」
辯方引英案例 官：立法原意與港不一無關檢控時限
辯方引英案例 官：立法原意與港不一無關檢控時限
榮光禁令案明年2月續 律政司獲准提額外理據上訴
榮光禁令案明年2月續 律政司獲准提額外理據上訴
假前40萬人出境 有北上做冬省消費 周四近30萬離港 按周多6.4萬
假前40萬人出境 有北上做冬省消費 周四近30萬離港 按周多6.4萬
酒樓稱做冬客量返5年前 消費跌
酒樓稱做冬客量返5年前 消費跌
港鐵平安夜通宵行駛 多條巴士線延長服務
港鐵平安夜通宵行駛 多條巴士線延長服務
24年最冷冬至 聖誕續寒 求診料增 公院採高峰措施
24年最冷冬至 聖誕續寒 求診料增 公院採高峰措施
大帽山-1.6℃3年最低 報警稱走不動男子失蹤
大帽山-1.6℃3年最低 報警稱走不動男子失蹤
職員未清除舊指令 西隧收錯錢不涉刑事
職員未清除舊指令 西隧收錯錢不涉刑事
的士兇案婦不明控罪 官：謀殺啊，話你殺咗人啊
的士兇案婦不明控罪 官：謀殺啊，話你殺咗人啊
涉「私了」咬耳漢 學生再改口不認罪
涉「私了」咬耳漢 學生再改口不認罪
售貨員8‧31藏武罪成 官：無證據插贓
售貨員8‧31藏武罪成 官：無證據插贓
2022塑膠棄置量新高 一成回收率10年跌半
2022塑膠棄置量新高 一成回收率10年跌半
高球場獲聯國文化遺產獎 哥球會：肯定發展管理成果
高球場獲聯國文化遺產獎 哥球會：肯定發展管理成果
樂建居延遲招標 最快明年 何永賢：公屋輪候時間短期內料升
樂建居延遲招標 最快明年 何永賢：公屋輪候時間短期內料升
九龍醫院兩支百年煤燈「重光」 變身太陽能LED
九龍醫院兩支百年煤燈「重光」 變身太陽能LED
招國偉：彩虹邨籃球場難留
招國偉：彩虹邨籃球場難留
大馬寄港 3700萬元海洛英倒模扮擺設被識破
大馬寄港 3700萬元海洛英倒模扮擺設被識破
新界祈福黨騙逾25萬 拘3內地人
新界祈福黨騙逾25萬 拘3內地人
九市速遞：粵列五大都市圈 8年規劃出爐
九市速遞：粵列五大都市圈 8年規劃出爐
九市速遞：港10中高級公僕深圳交流3月
九市速遞：港10中高級公僕深圳交流3月
九市速遞：穗港澳餐飲業促進中心啟動
九市速遞：穗港澳餐飲業促進中心啟動
九市速遞：廣東8招推進跨境貿易開放
九市速遞：廣東8招推進跨境貿易開放
九市速遞：駐粵辦提市民防偽冒電騙
九市速遞：駐粵辦提市民防偽冒電騙
九市速遞：穗迎聖誕 「老人」攀牆
九市速遞：穗迎聖誕 「老人」攀牆
九市速遞：黑臉琵鷺「團訪」橫琴濕地
九市速遞：黑臉琵鷺「團訪」橫琴濕地
灣區手記：紅隧不塞 ／文：尚東美
灣區手記：紅隧不塞 ／文：尚東美
【Emily】沙田區議員：某啲特殊情况 告別演唱取消 網民留言「大家明嘅」
【Emily】沙田區議員：某啲特殊情况 告別演唱取消 網民留言「大家明嘅」
【Emily】周守仁文告：陪伴對青少年及自身 都係有價值聖誕禮物
【Emily】周守仁文告：陪伴對青少年及自身 都係有價值聖誕禮物
【Emily】林建岳千金 林顥伊任旅發局新委員
【Emily】林建岳千金 林顥伊任旅發局新委員
【Emily】美領同仁大牌檔做冬 啤一啤
【Emily】美領同仁大牌檔做冬 啤一啤