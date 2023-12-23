大帽山-1.6℃3年最低 報警稱走不動男子失蹤

前日下午近4時，警方接到一名男子報稱於大帽山行山，但太冷走不動，遂報警求助。據悉該男子曾以普通話說「大帽山，700米，道路，無法移動」等字眼，但由於其電話沒顯示來電，警員難以憑此線索繼續追查。警方、消防、政府飛行服務隊及民安隊先後到場搜索，但截至昨傍晚仍未有發現。入夜後搜救人員收隊，預計今早10時繼續行動。據悉昨凌晨3時左右，消防處人員於山上道觀萬德苑門外發現一個背囊，裝有口罩、瓶裝水、太陽鏡等，附近亦有一把傘，未知是否屬於失蹤者。

警封路搜救 禁市民登山

為配合搜救行動，加上2016年曾有大批市民登大帽山賞霜結果被困，警方前晚封閉入口禁止市民上山。本報昨凌晨4時許抵達大帽山荃錦公路入口，氣溫錄得3℃，有警員在場指揮交通，禁止車輛進入大帽山道，有特意前來賞霜及看日出市民未能上山。「香港守望者服務團」於facebook表示，前晚原打算上山巡邏，防止有人因失溫發生悲劇，到達登山口發現封路才知有山友懷疑失蹤，義工於是循其他路線上山搜索。

冬泳者不懼寒冷紅磡暢游

另外，昨早6時許，紅磡大環山公園對開海面有近10名市民游泳。泳客高女士表示「為咗身體健康，再凍都要落水」、「總之落咗水，唔會病就得啦！」她指水中溫度比岸上暖。泳客黃先生表示會着保暖衣下水，「幾多度都會照落水，大家都慣了」。