24年最冷冬至 聖誕續寒 求診料增 公院採高峰措施

天文台昨早錄得市區最低氣溫8.6℃，是入冬以來最低紀錄，是繼1999年錄得6.9℃以來最冷冬至；大帽山昨清晨更錄得零下1.6℃（見另稿）。天文台預計平安夜及聖誕節持續寒冷，下周初天色漸轉明朗，至下周中期氣溫逐漸回升。

平安鐘求助按周增10%

長者安居協會數據顯示，昨截至晚上9時接獲1565宗平安鐘求助，其中76人須送院；自上周六（16日）寒冷天氣警告生效至昨晚9時共接獲11,265宗求助，日均求助較此前7天增約一成，共556人需送院，原因主要是跌倒、心口不適、暈眩及身體痛症。

醫管局向本報提供數據顯示，急症室過去一周（12月15至21日）每日介乎4540至5763人次求診，日均927人次經急症室入住內科病房，每日內科及兒科入住率曾達103%及94%。

醫管局昨稱已採取特別措施應對寒冷天氣及聖誕長假，包括增加人手、加開及靈活調動病牀，以及加強資深醫生於晚間、周末及公眾假期巡房等；聖誕長假將有18間普通科門診提供服務。該局呼籲非緊急病人避免使用急症室，盡量到普通科門診、私家醫生或私院24小時門診求診。

醫生料求診者待回暖後蜂擁

醫學會會董、公院急症室醫生李福基向本報稱，近期不少長者「太凍頂唔順」，求診個案包括在露台昏厥的高血壓八旬老婦，送院時心跳停頓須搶救；亦有腎病和心衰竭病人因血液循環欠佳而腳水腫。他料低溫症求診人數將增加，急症室會為該些病人提供反光保暖氈及注射溫暖的生理鹽水等，但一般體溫提升速度緩慢，須留院觀察。

李又稱，近日發燒病人不多，惟以往經驗顯示發燒者在最冷數天不願求診，「回暖就會一窩蜂出來」，加上市民外遊結束回港，預計拆禮物日（26日）後個案趨增。

私家診所方面，香港中華醫學會副會長楊超發說，近期到其診所求醫人數增近倍，主因發燒和聲沙，兒童染病後很易「全家都有事」，高燒者則大多無打新一季流感或新冠疫苗。

家庭醫生林永和昨於港台《千禧年代》稱，寒冷環境下病毒容易乘虛而入，呼籲高危群組盡早接種流感、新冠和肺炎鏈球菌疫苗。他稱轉冷後多了長者因頭暈、跌倒、哮喘惡化及心血管疾病轉差而求診，又引述英國研究稱，氣溫急降會令長者心臟病發風險增加一倍，提醒市民多留意長者尤其獨居老人。