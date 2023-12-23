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港聞

港聞二

酒樓稱做冬客量返5年前 消費跌

【明報專訊】每年冬至，不少家庭都會到酒樓共聚晚餐。香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，受外遊及經濟疲弱影響，預計今年冬至生意額較去年跌10%，損失約4200萬元。去年冬至，食肆則仍未完全撤銷防疫措施。有酒樓負責人稱今年冬至食客數目回復至2018年，但生意額下跌近兩成；有食客指經濟環境差，消費較為謹慎，會避免叫海鮮等貴菜。

位於旺角的倫敦大酒樓昨晚7時幾乎坐滿食客，不少是一家老幼十多人一同聚餐做冬。副總經理蘇萬誠表示，今年冬至「生意好但人手唔夠」，尚欠四分之一人手，因此兩星期前已停止接受訂枱，「自己都要入去（廚房）幫手」，正常人手之下，最多可做到160張枱，但昨日最多只能做到80多枱客，部分食客改其他日子提早做冬。

蘇表示，計及所有日子的做冬食客，與2018年比較，今年食客數目一樣，但生意額下跌約兩成，留意到食客不會叫套餐、海鮮等較貴菜式，而冬至亦較難「做兩轉」客，最多只能補充三四人的枱。

食客指經濟差 避貴菜

食客伍女士一枱近10人共聚晚餐，未有叫套餐，花費約2000多元。她表示，目前經濟環境較差，消費方面較為謹慎，「龍蝦呢啲貴價食材，過年先啦」，主要吃家常便飯。她認為今年氣氛較疫情期間「好咗好多」。

食客阮先生稱，今次共8人花費了2000多元，有鮑魚和蟶子等海鮮，與往年相若。他也感到今年氣氛「高興好多」，「個個都放鬆咗，唔使受疫情影響」，有人去旅行，亦有人留港消費；同座家人則表示，飯後會到工展會購物。另一枱的食客尹女士表示，昨日在港慶祝冬至，但今日會去深圳及東莞消費玩樂。

黃家和：生意料按年跌10%

黃家和稱去年冬至飲食業界的生意額約4.2億元，預計今年跌10%，不少市民外出旅遊，部分酒仍可預訂，中高檔次的食肆較受影響。他指本港經濟較弱，市民消費力薄弱，「做盆菜都話生意跌一半」，去年香港人「被迫留港消費」，生意跌一成尚算理想。他稱，聖誕節的訂座情况亦不理想，除了數個較熱門的酒店，其他酒店未有爆滿。

黃表示，以往冬至到農曆正月十五都是業界旺季，憂慮情况會延續至農曆新年，「𠵱家有假期反而擔心個個都走晒」，很多中小企感到「難捱」，「成本又高，人手又唔夠」。

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