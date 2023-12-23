假前40萬人出境 有北上做冬省消費 周四近30萬離港 按周多6.4萬

據入境處數字，截至昨晚9時，各口岸入境人次逾25.3萬，出境人次逾40.2萬，與上周五（15日）全日約40萬人次相若；昨日最多人出境的口岸是羅湖，達7.2萬人次，其次是機場約7.1萬人次。前日已有逾40.3萬人出境，當中逾29.3萬人次為港人，較上周四（14日）多近6.4萬人；前日羅湖及落馬洲支線出境港人則分別有6.4萬及5.5萬人次。

本報記者昨午到落馬洲站及深圳了解港人出境情况，不少人拖着大大小小的行李箱過關，有港人表示趁長假期回鄉探親；深圳方面，受港人歡迎的福田皇庭廣場依然人頭湧湧，其中商場超市「盒馬鮮生」設海鮮區及進食區，供顧客「即撈即買即食」，昨日不時見到港人身影，不乏一家大小到場購物吃喝。

市民嘆港「冇地方玩」 北上成習慣

王女士攜同年幼女兒在落馬洲站過關，她稱今次是北上消費及到廣東清遠探親，逗留10多日，新年後才回港，「𠵱家學生放晒假，多數都係返上去消費或者探親」，形容是「恆常習慣」。她說，平時多數會到深圳東門「行街食飯」，每次使費大約1000元，嘆「香港冇地方玩」。

居於將軍澳的譚太表示自己不太常到深圳消費，但知道深圳新開很多商場及景點，因此特意在假日跟丈夫北上。她形容北上的行程只是「落街行」，沒有指定目標，但深圳商場對她來說較有新鮮感，「（香港）新嗰啲行過晒」。

200元吃生蠔海鮮煲 指廉宜一半

居於元朗的劉女士一行6日人到皇庭廣場消費，她稱會視乎兩名年幼子女「攰定係想返屋企」，再決定是否在深圳做冬。她稱兩名子女未曾到訪深圳，故特意帶他們來，主要會留在商場逛，在盒馬鮮生吃了生蠔、海鮮煲，只需200多元，較香港平近一半，香港餐廳較貴，寧願到深圳消費。劉女士的兒子說希望在深圳吃晚飯，「因為呢度好食過香港嗰啲」，特別是烤雞翼更為美味。