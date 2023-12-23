榮光禁令案明年2月續 律政司獲准提額外理據上訴

包括原訟庭是否誤判禁令致寒蟬

上訴庭周二開庭審理上訴，會否頒下禁令未有定案，案件明年2月24日續審。律政司昨日披露文件顯示，上訴庭3名法官聽取律政司和「法庭之友」陳辭，在《榮光》禁令被告缺席的情况下，批准律政司修訂上訴通知書，並提出額外的上訴理據。換言之，原訟庭法官陳健強早前拒批許可的上訴理據，均獲上訴庭接納可提出。

政府、律政司及警方網站昨日上載最新的上訴通知書，律政司的上訴理據增至約20頁，包括原訟庭是否錯誤運用酌情權，誤判禁令帶來寒蟬效應。律政司提出，禁令「僅擴大」刑事法律的阻嚇力，更有效阻止危害國安行為，上訴庭應重新審視禁令的影響。

「教育能糾正公眾對歌曲用途誤解」

律政司質疑原訟庭脫離現實

律政司亦爭議，原訟庭認為巿民無時間了解禁令範圍又或接觸不準確資訊，並非司法機關應考慮的問題，稱港人有義務了解法律界線和遵守國安法，「捍衛中國主權、統一和領土完整是全港市民的共同責任」。

此外，律政司爭議原訟庭無充分考慮禁令產生預防作用，亦沒考慮頒布禁令後可阻嚇有意將《榮光》用於非法用途的人。對於原訟庭表示教育可能更有效糾正公眾對歌曲用途的誤解，律政司質疑屬脫離現實，冀上訴庭釐清。

【案件編號：CAMP 303/23】