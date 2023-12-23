辯方引英案例 官：立法原意與港不一無關檢控時限

就雙方爭議檢控時限應由何時開始計算，辯方引用英國案例指法庭應以被告上庭當日為準。高院法官指出，海外案例須謹慎閱讀，英國法例的立法原意與本港不一，部分法律程序亦有差別。該案的關鍵字眼為「法庭程序」（proceedings），而非本案爭議的檢控「開始」，高院認為案例實際上沒就檢控何時開始定下原則。

法官又提到，煽動條例1972年被納入《條例》，首次於第11（2）條加入「未經律政司司長書面同意，不得就第10條所訂罪行提出檢控」的條文，取得同意是提出（instituted）檢控的先決條件，確保檢控前有適當審視。當年立法的原意是跟首席檢察官（Attorney General）同意檢控的其他罪行統一用字，而非改變條文內容，此後《條例》亦無重大改變。法官認為，兩項條文之目的是為保障被告，防止檢控逾時。