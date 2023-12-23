九市速遞：穗迎聖誕 「老人」攀牆

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港聞
2023年12月23日星期六
港聞二
黎案裁非逾期檢控 官：停刊起計半年 指法庭收控罪書「檢控開始」 倘上庭才算「有驚人後果」
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【明報專訊】平安夜及聖誕將至，廣州多處已擺放大型聖誕樹及裝飾供市民欣賞和拍照。（圖一）是永慶坊擺設的聖誕老人牆飾；（圖二）為市民在珠江新城天德廣場外的巨型聖誕樹裝飾拍照留念。
（陳子凌、林迎攝）
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