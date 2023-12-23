九市速遞：粵列五大都市圈 8年規劃出爐

根據《規劃》，廣州都市圈範圍包括廣州、佛山兩市，以及肇慶市端州區、鼎湖區、高要區、四會市，清遠市清城區、清新區、佛岡縣，土地面積約2萬平方公里；深圳都市圈由深圳、東莞、惠州三市和深汕特別合作區組成，土地面積約1.6萬平方公里；珠江口西岸都市圈範圍包括珠海、中山、江門、陽江4市，土地面積約2.1萬平方公里。換言之，大灣區內地9市基本上都已納入三大都市圈範圍。

從定位來看，根據規劃，廣州都市圈致力建立全省高質素發展主引擎、全國高質素同城化示範區、全國製造業和服務業融合發展典範區，展望2035年成為全國領先、具全球影響力的現代化都市圈；深圳都市圈將加快構建以深圳為主中心、東莞和惠州為副中心、深汕特別合作區為增長極的「一主兩副一極」功能區，目標2035年建成具中國氣派、世界水平的創新型、國際化、現代化都市圈；珠江口西岸都市圈則將塑造成大灣區的「重要增長極」、具全球影響力的先進裝備製造基地，展望2035年建立宜居宜業宜遊的高質素發展區域，並與廣州及深圳都市圈深度融合；汕潮揭都市圈涵蓋汕頭、潮州、揭陽，將推進三地同城化發展，努力建設成為現代化沿海經濟帶增長極、與共建「一帶一路」國家合作的重要節點；湛茂都市圈包括湛江、茂名全域，將培育成國家西部陸海新通道的門戶樞紐。