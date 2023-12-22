8．31涉禁錮休班警 被告稱殃及池魚

控方無結案陳辭

兩名被告分別為會計師屈君鵬（26歲）及女學生梁靜雯（22歲），二人被指於2019年8月31日，在港鐵太子站月台上與其他人非法禁錮休班男警張展宏。

控方沒有陳辭。辯方陳辭指出，爭議現場片段拍攝到一名戴面巾的男子並非屈本人。即使法庭裁定該名疑犯是屈，片段顯示屈只出現15秒便離開，而且屈只拉扯事主一下。辯方認為，若屈有意藉禁錮令事主刪除影片，他應該一直拉扯事主直至他刪除影片為止，但屈的動作短暫，反映背後可能有其他目的，故法庭不應以此作出唯一合理推論是屈有意圖禁錮事主。

辯方又指片段顯示梁與事主相隔一道欄杆，梁的位置脗合她自辯時說法，即她下車後打算沿扶手梯離開月台時，發現事主遭群眾包圍。辯方又指，梁牽涉其中是「不智、不幸，情况好似殃及池魚」，雖然事後孔明會覺得閒事莫理，但考慮梁的背景是一名大專護理系學生、過去熱心公益等，可推論她為人熱情。加上梁也說自己只想「勸交」，辯方冀法庭接納梁的說法可能為真。

【案件編號：KCCC 1432/23】

（反修例風暴）