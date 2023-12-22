明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

允派津貼家長再投票 「玫瑰崗」明年轉校「余二」

【明報專訊】玫瑰崗中學擬於2025/26學年結束時停辦，上月初提出全體學生提早於下學年（2024/25學年）轉往余振強紀念第二中學（下稱余二）的「建議方案」，並於上月中及本月初先後兩次徵集學生家長意向。校方昨發通告，稱較多家長支持全體學生轉校余二，下月初過渡委員會將討論細節。有該校教師批評，學校以9000元津貼利誘轉校，又質疑校方拒認首次投票結果，「為何要搞假民主騙人？」

有教師質疑校方拒認首次結果

「為何要搞假民主騙人？」

玫瑰崗中學上周四第二次問卷調查，要求家長在「建議方案」、「留讀原校至2025/26學年完結」及「另有安排」選擇，通過門檻由逾半家長支持，降至簡單多數支持便將執行。校方昨向全體師生、家長及職員發通告，指揀選「建議方案」的家長最多，將於下月初過渡委員會討論方案細節。

有不願具名教師稱，學校上周五短訊通知家長向家教會查詢過渡安排，有家長按指示致電家教會，獲悉子女如下學年轉校可獲9000元津貼。他質疑，全體學生轉校涉及數百萬元津貼，「財自何方？」他又批評，辦學團體先後兩次調查只為獲得心儀賽果，「第一次投票後，（辦團）覺得並非他的心意就取消，怎可如此進行選舉？」

指首次投票前校方已提資助

家教會主席：當時未明言金額

家教會主席包比達回應時稱，校方口頭承諾向學生家長派發9000元轉校津貼，而校方早在首次投票前已承諾「會考慮給予轉往余振強紀念第二中學就讀的玫瑰崗中學學生一些資助」，惟當時沒明言金額。他稱，由始至終均只希望為家長、學生爭取最好的結果，「（學生）始終也是要走，就算在原校又讀到多久？（家長）始終都要花這筆錢」。

教育局回應稱知悉問卷調查結果，辦學團體和學校會就過渡安排為家長提供合適協助及支援，局方將督促落實方案妥善安排，並為有需要的家長和學生提供意見及協助。

玫瑰崗中學先後就過渡方案兩次投票。校監何幼孫上周曾發通告解釋，首次投票中揀選「建議方案」及「其他安排」的票數非常接近，均未達逾半學生家長支持門檻，故再調查。據悉，首次投票結果，「建議方案」取得144票，「其餘方案」得162票；第二次投票結果，「建議方案」得128票，稍多於「留讀原校」的100票。

上 / 下一篇新聞

彩虹邨重建擬分3期15年 單位增1/4 美東邨安置首批2500戶 或優先買九龍灣綠置居
彩虹邨重建擬分3期15年 單位增1/4 美東邨安置首批2500戶 或優先買九龍灣綠置居
委員關注兩重點：遷美東意向 重現彩虹牆
委員關注兩重點：遷美東意向 重現彩虹牆
有街坊家塌石屎撐重建 有憂遷走難適應反對
有街坊家塌石屎撐重建 有憂遷走難適應反對
話你知：包浩斯設計奪建築獎 尼克遜瑪嘉烈公主曾訪
話你知：包浩斯設計奪建築獎 尼克遜瑪嘉烈公主曾訪
調查：21%受訪者擬聖誕外遊 15年高
調查：21%受訪者擬聖誕外遊 15年高
稱還押難與證人溝通 鄒幸彤再被拒保釋 支聯案料2024下半年開審
稱還押難與證人溝通 鄒幸彤再被拒保釋 支聯案料2024下半年開審
假文件誘投資2840萬 兩渣打經理認詐騙罪 1同事不認罪 兩人將作供
假文件誘投資2840萬 兩渣打經理認詐騙罪 1同事不認罪 兩人將作供
退休總督察涉呃OT擬不認罪 指情况緊急可補交申請
退休總督察涉呃OT擬不認罪 指情况緊急可補交申請
「痛症中心」收23舉報 涉逼預繳療程、謊稱治療師
「痛症中心」收23舉報 涉逼預繳療程、謊稱治療師
趙偉仁升任中大醫學院長 2月接替陳家亮 校董會：理想人選
趙偉仁升任中大醫學院長 2月接替陳家亮 校董會：理想人選
網罪科查西隧收錯錢 運署續指疑人為失誤
網罪科查西隧收錯錢 運署續指疑人為失誤
6長者擬打XBB疫苗 屯院錯打二價針致歉
6長者擬打XBB疫苗 屯院錯打二價針致歉
帶走被捕胞姊電腦 李卓人姨仔囚6月
帶走被捕胞姊電腦 李卓人姨仔囚6月
海關搜派對房檢20萬首侵權歌拘5人
海關搜派對房檢20萬首侵權歌拘5人
電單車違例被截揭失車 司機逃去乘客被捕
電單車違例被截揭失車 司機逃去乘客被捕
加國運港輪胎檢值5200萬大麻花
加國運港輪胎檢值5200萬大麻花
開設環球招才中心 醫局爭吸海外私醫
開設環球招才中心 醫局爭吸海外私醫
將軍澳海水化淡廠今起供水 產量佔全港5%
將軍澳海水化淡廠今起供水 產量佔全港5%
黑幫操控中泰女賣淫 拘4男7女
黑幫操控中泰女賣淫 拘4男7女
「12港人」鄧棨然擬認損壞財產 明年答辯
「12港人」鄧棨然擬認損壞財產 明年答辯
8．31涉禁錮休班警 被告稱殃及池魚
8．31涉禁錮休班警 被告稱殃及池魚
六旬司機猝死客貨車
六旬司機猝死客貨車
潮行GBA：虎門迷你「城池」 龜村堡真人廟半日遊
潮行GBA：虎門迷你「城池」 龜村堡真人廟半日遊
灣區手記：小修小補 ／文：尚東美
灣區手記：小修小補 ／文：尚東美
【Emily】立會擴建4層 最後「積木」砌好 經歷颱風黑雨 梁君彥：今年工程唔易
【Emily】立會擴建4層 最後「積木」砌好 經歷颱風黑雨 梁君彥：今年工程唔易
【Emily】金庸百歲冥誕 郵政推「俠之大者」郵票
【Emily】金庸百歲冥誕 郵政推「俠之大者」郵票
【Emily】E1電動賽艇世錦賽 3賽季決賽在港辦
【Emily】E1電動賽艇世錦賽 3賽季決賽在港辦
【Emily】29海外遊樂設施 友邦嘉年華回歸中環
【Emily】29海外遊樂設施 友邦嘉年華回歸中環
【Emily】何永賢同童軍漫遊屋邨過渡房
【Emily】何永賢同童軍漫遊屋邨過渡房