允派津貼家長再投票 「玫瑰崗」明年轉校「余二」

有教師質疑校方拒認首次結果

「為何要搞假民主騙人？」

玫瑰崗中學上周四第二次問卷調查，要求家長在「建議方案」、「留讀原校至2025/26學年完結」及「另有安排」選擇，通過門檻由逾半家長支持，降至簡單多數支持便將執行。校方昨向全體師生、家長及職員發通告，指揀選「建議方案」的家長最多，將於下月初過渡委員會討論方案細節。

有不願具名教師稱，學校上周五短訊通知家長向家教會查詢過渡安排，有家長按指示致電家教會，獲悉子女如下學年轉校可獲9000元津貼。他質疑，全體學生轉校涉及數百萬元津貼，「財自何方？」他又批評，辦學團體先後兩次調查只為獲得心儀賽果，「第一次投票後，（辦團）覺得並非他的心意就取消，怎可如此進行選舉？」

指首次投票前校方已提資助

家教會主席：當時未明言金額

家教會主席包比達回應時稱，校方口頭承諾向學生家長派發9000元轉校津貼，而校方早在首次投票前已承諾「會考慮給予轉往余振強紀念第二中學就讀的玫瑰崗中學學生一些資助」，惟當時沒明言金額。他稱，由始至終均只希望為家長、學生爭取最好的結果，「（學生）始終也是要走，就算在原校又讀到多久？（家長）始終都要花這筆錢」。

教育局回應稱知悉問卷調查結果，辦學團體和學校會就過渡安排為家長提供合適協助及支援，局方將督促落實方案妥善安排，並為有需要的家長和學生提供意見及協助。

玫瑰崗中學先後就過渡方案兩次投票。校監何幼孫上周曾發通告解釋，首次投票中揀選「建議方案」及「其他安排」的票數非常接近，均未達逾半學生家長支持門檻，故再調查。據悉，首次投票結果，「建議方案」取得144票，「其餘方案」得162票；第二次投票結果，「建議方案」得128票，稍多於「留讀原校」的100票。