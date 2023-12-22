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港聞二

6長者擬打XBB疫苗 屯院錯打二價針致歉

【明報專訊】屯門醫院昨日公布，6名選擇接種新冠XBB變異株信使核糖核酸（mRNA）疫苗的市民，在該院疫苗接種站被接種新冠mRNA二價疫苗；院方已即時聯絡所有受影響市民解釋及致歉，會提供協助及跟進，並稱他們接種的二價疫苗仍能有效預防新冠重症和死亡。

屯院稱，接種站醫護前日（20日）於服務時間完結後核對疫苗庫存紀錄，發現與接種紀錄有出入，該院隨即調查，發現選擇接種XBB疫苗的3男3女被接種二價疫苗，年齡介乎65至74歲。

院方：仍防重症 上報調查

該院稱已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，對市民造成不便及影響致歉，會詳細調查事件及檢視接種流程，提出改善建議，另已加強培訓及督導，確保負責接種的醫護嚴格遵守核實程序。

港已現JN.1 「未證致重症」

世界衛生組織日前宣布將新冠變異株JN.1列為「需要留意的變異株」。本港衛生防護中心昨稱，從截至前日的污水監測結果推算，XBB及後代譜系佔逾70%，BA.2.86及後代譜系（包括JN.1）佔約25%，JN.1則佔所有病毒株的約15%。

防護中心稱，最新監測數據顯示JN.1已於本地社區傳播，但未有證據顯示JN.1會較XBB及後代譜系引致更嚴重疾病，現時本地嚴重及死亡呈報數據，與早前差不多全為XBB個案時期相若，預計JN.1在本地佔比將逐漸增加，有可能取代XBB成為本港主流變異株。中心又稱，XBB疫苗對JN.1有效。

相關字詞﹕新冠病毒 JN.1 屯門醫院 新冠疫苗

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